Sunce će pržiti: Temperature danas idu do 29 stupnjeva

Prema prognozi DHMZ-a u peat će biti pretežno sunčano i u većini predjela vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 24 do 29 °C.

U subotu će biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom te i dalje u većini predjela vrlo toplo, u unutrašnjosti mjestimice moguće i vruće. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju s jakim udarima, na Jadranu i južni. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, u Lici i malo niža, na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša većinom između 24 i 29 °C, na obali i otocima od 23 do 27 °C.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.