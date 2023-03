Sunčano diljem zemlje, na jugu i u Slavoniji može pasti malo kiše

Bit će djelomice i pretežno sunčano te u većini krajeva suho. Uz promjenljivu naoblaku u Slavoniji te na jugu očekuje se malo kiše ili poneki pljusak. Ujutro lokalno kratkotrajna magla, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Vjetar na kopnu slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 19 stupnjeva Celzijusovih.

Foto: meteo.hr

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, ponegdje ima i magle, a promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama te usporen na dionicama cesta gdje traju radovi, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski auto-klub.

Vozačima iz HAK-a savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na graničnom prijelazu Tovarnik-Šid teretna vozila na ulaz čekaju pet sati. U pomorskom prometu nema poteškoća.

