PROGNOZA Sunce i kratke majice, ali ne zadugo. Stiže nam nova promjena vremena!

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i djelomice vedro vrijeme, posebno na Jadranu gdje će veći dio dana prevladavati sunce. Ipak, tijekom poslijepodneva lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, najviše u središnjim krajevima i Gorskoj Hrvatskoj.

Vjetar će biti uglavnom slab, na istoku zemlje povremeno umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, dok će na sjevernom dijelu obale povremeno zapuhati i južni vjetar. Tijekom poslijepodneva u Dalmaciji vjetar će okrenuti na sjeverozapadnjak.

Temperature će biti ugodne, s najvišim dnevnim vrijednostima između 19 i 23 °C. Jutarnje temperature kretat će se većinom između 7 i 14 °C, ovisno o regiji.

U Zagrebu i okolici tijekom dana prevladavat će sunčano vrijeme, no poslijepodne se očekuje jači razvoj oblaka i mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će ostati slab, a dnevna temperatura će se kretati od 20 do 23 °C.

Preporučujemo građanima, osobito u unutrašnjosti, da budu spremni na mogućnost kratkotrajnih pljuskova i grmljavine tijekom poslijepodneva, dok će na obali i dalje prevladavati sunčano i ugodno vrijeme. Idealno je vrijeme za boravak na otvorenom, ali ne zaboravite kišobran ako planirate duže aktivnosti na kopnu!

Stanje na cestama

Promet se jutros odvija uz povoljne vremenske uvjete, ali vozače očekuju brojna ograničenja zbog radova i privremenih zatvaranja na ključnim prometnicama diljem zemlje, izvještava Hrvatski autoklub.

Zastoji i kolone povremeno se stvaraju na dionicama gdje su u tijeku radovi, posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A4 između Sesveta i Zagreba, brzoj cesti Solin-Klis (DC1), zagrebačkoj i riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale.

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik do 12. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je moguć preko državnih i županijskih cesta. Očekuju se zastoje i kolone na naplatnim postajama Bisko, Split i na obilaznim pravcima. Dodatno, zbog radova između Žute Lokve i Otočca, promet se vodi dvosmjerno jednim trakom.

Na A2 Zagreb-Macelj i A3 Bregana-Lipovac promet je usporen zbog radova na naplatnim postajama i sanacije odvodnje, a na A4 Goričan-Zagreb zatvoreni su pojedini krakovi čvora Zagreb istok, što zahtijeva obilazne pravce. Na autocesti A6 između čvorova Vrata i Oštrovica vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Na državnim cestama, brza cesta Solin-Klis (DC1) i dalje je zatvorena za sav promet, a na DC2 Osijek-Vukovar, DC28 Predavac-Letičani, DC34 Donji Miholjac-Valpovo i još nekoliko dionica promet se odvija otežano ili je potpuno obustavljen.

Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom povremeno se stvaraju kolone, osobito u jutarnjim satima.

*uz korištenje AI-ja.