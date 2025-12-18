Sunce se vraća, temperature će biti više, ali su meteorolozi izdali upozorenje zbog magle

Hrvatsku u četvrtak očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz povremena sunčana razdoblja. U unutrašnjosti zemlje, osobito tijekom jutra i večeri, česta je magla i niski oblaci, dok će sredinom dana biti i sunčanih intervala.

Na Jadranu i predjelima uz obalu lokalno se očekuje kiša, ponegdje praćena i grmljavinom, što može donijeti kratkotrajne pljuskove. Vjetar će biti uglavnom slab, ponegdje do umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu puhati slabo do umjereno jugo i istočni vjetar.

Temperature će se u unutrašnjosti kretati uglavnom između 6 i 10°C, dok će na obali i otocima biti osjetno toplije, s najvišim dnevnim temperaturama od 13 do 17°C. U Zagrebu će tijekom prijepodneva i navečer prevladavati magla i niski oblaci, a sredinom dana povremeno sunčana razdoblja, uz slab vjetar i najvišu temperaturu između 7 i 9°C.

DHMZ je izdao žuto upozorenje za zagrebačku regiju zbog guste magle.

