Suosnivač Asosa pao s balkona na Tajlandu i poginuo

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: X/Screenshoot

Policija je također izvijestila da je Griffiths bio uključen u dva tekuća sudska slučaja koja su mu možda izazvala stres

Admiral

Quentin Griffiths, suosnivač online modnog giganta Asos, poginuo je 9. veljače 2026. nakon pada s balkona u tajlandskom gradu Pattayi.  Policija je pozvana da istraži slučaj u ponedjeljak navečer nakon što su primili obavijest da je muškarac pao i pronađen mrtav na tlu, izjavio je policijski istražitelj za BBC.

Rekao je da je Griffiths, britanski državljanin, bio sam, da je njegova soba bila zaključana iznutra i da nije bilo tragova provale u trenutku smrti. Obdukcija nije pokazala nikakve dokaze o nasilnoj smrti.

Griffiths je suosnovao Asos 2000. godine i ostao je značajan dioničar nakon što je napustio tvrtku pet godina kasnije. Policija je također izvijestila da je Griffiths bio uključen u dva tekuća sudska slučaja koja su mu možda izazvala stres.

