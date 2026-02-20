Suosnivač Asosa pao s balkona na Tajlandu i poginuo

Quentin Griffiths, suosnivač online modnog giganta Asos, poginuo je 9. veljače 2026. nakon pada s balkona u tajlandskom gradu Pattayi. Policija je pozvana da istraži slučaj u ponedjeljak navečer nakon što su primili obavijest da je muškarac pao i pronađen mrtav na tlu, izjavio je policijski istražitelj za BBC.

Rekao je da je Griffiths, britanski državljanin, bio sam, da je njegova soba bila zaključana iznutra i da nije bilo tragova provale u trenutku smrti. Obdukcija nije pokazala nikakve dokaze o nasilnoj smrti.

Griffiths je suosnovao Asos 2000. godine i ostao je značajan dioničar nakon što je napustio tvrtku pet godina kasnije. Policija je također izvijestila da je Griffiths bio uključen u dva tekuća sudska slučaja koja su mu možda izazvala stres.