Super El Niño i nije toliko super: Do prosinca bi mogao dosegnuti dosad nezabilježenu snagu

Super El Niño mogao bi do prosinca dosegnuti snagu kakvu dosad nisu zabilježili mjerni sustavi, prema novim podacima Svjetske meteorološke organizacije (WMO). Organizacija prognozira da bi temperatura površine mora u tropskom Pacifiku od studenoga 2026. do siječnja 2027. mogla biti do 3,8 °C iznad prosjeka. El Niño se proglašava kada temperaturno odstupanje u tom području dosegne 0,5 °C, piše Daily Mail.

- Ovo doslovno izlazi izvan mjernih ljestvica koje koristimo posljednja četiri desetljeća, rekla je glavna tajnica WMO-a Celeste Saulo.

El Niño je dio prirodnog klimatskog ciklusa koji se izmjenjuje između toplih i hladnih faza svakih dvije do sedam godina. Tijekom tople faze pasati, vjetrovi koji uobičajeno potiskuju toplu vodu od Južne Amerike prema Australiji, usporavaju ili mijenjaju smjer. Zbog toga se topla voda nakuplja pri površini tropskog i ekvatorijalnog Pacifika, a hladna voda teže izbija iz dubine.

Foto: WMO

WMO upozorava da snažan El Niño može poremetiti uobičajene obrasce temperature i oborina. Nekim područjima prijeti jaka suša, drugima obilna kiša i poplave, a velik dio svijeta mogao bi zahvatiti veći porast temperature. Prema najnovijim prognozama, ekstremne vremenske pojave već se bilježe, a mogle bi se umnožiti i povezati kako se El Niño bude pojačavao.

Od studenoga do siječnja u Europi se očekuju temperature iznad prosjeka i nešto više oborina nego inače. WMO prognozira toplije vrijeme i u Africi, Aziji, Sjevernoj Americi i Australiji, dok bi se oborine trebale razlikovati među regijama. Veće količine kiše očekuju se na Rogu Afrike te od Arapskog poluotoka prema središnjoj i istočnoj Aziji, a suše vrijeme u dijelovima južne Afrike i sjeverne Južne Amerike. Jugoistok Južne Amerike mogao bi biti kišniji.

Foto: WMO

- Snažni El Niño ne mora nužno dovesti do humanitarne katastrofe. Imamo znanstvena saznanja, prognoze i sustave ranog upozoravanja koji mogu spasiti živote i zaštititi egzistenciju. Sada nam treba odlučno djelovanje, posebno radi zaštite najugroženijih zajednica, rekla je Celeste Saulo.

*uz korištenje AI-ja