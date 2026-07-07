Super je da mladi rade, ali ne trebaju raditi u horor uvjetima

Oko 125.000 studenata i učenika prošle je godine u Hrvatskoj odrađivalo neki posao. Toliko, ako ne i više, radi ih i ove godine. Zapošljavaju se sezonski, tijekom praznika, na mjesec ili dva, a zapošljavaju ih veliki trgovački lanci, ugostitelji, trgovine, razne kompanije, na svim vrstama poslova - od konobarenja, preko posla u trgovini, skladištu, pa do programiranja, administracije i sl.