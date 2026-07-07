To što rade sezonski, povremeno, ili rade posao koji ne zahtijeva veliko znanje, ne znači da ih treba ponižavati i eksploatirati
MAGAREĆA KLUPA PLUS+
Super je da mladi rade, ali ne trebaju raditi u horor uvjetima
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Oko 125.000 studenata i učenika prošle je godine u Hrvatskoj odrađivalo neki posao. Toliko, ako ne i više, radi ih i ove godine. Zapošljavaju se sezonski, tijekom praznika, na mjesec ili dva, a zapošljavaju ih veliki trgovački lanci, ugostitelji, trgovine, razne kompanije, na svim vrstama poslova - od konobarenja, preko posla u trgovini, skladištu, pa do programiranja, administracije i sl.
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