Potrebno je sakupiti samo četiri kupona ili koda i poslati na našu adresu. Nagradna igra traje do 24. veljače 2026. i u njoj mogu sudjelovati čitatelji novina i pretplatnici digitalne pretplate Oranž...
DANAS PRVI KOD PLUS+
Super nagradna igra: Pretplati se na Oranž i osvoji iPhone 17 Pro Max
Čitanje članka: 3 min
U petak, 20. veljače 2026. krećemo s novom nagradnom igrom pod nazivom "Kupone sakupi i vrijedne nagrade pokupi" u kojoj dijelimo super zanimljive i vrijedne nagrade. U igri se dijeli ukupno 13 nagrada - glavna nagrada je Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange, a dijele se i romobil MSEnergy, Lidl darovna kartica, dm darovna kartica, friteza na vrući zrak Rosmarino Infinity, štapni usisavač Rowenta, aparat za kavu DeLonghi Vintage, kuhinjski robot Rosmarino, set posuđa Korkmaz, kuhinjski multipraktik Bosch, mašinica za tjesteninu Marcato, parno glačalo Tefal te poštanski sandučić 24sata.
