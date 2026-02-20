Obavijesti

Super nagradna igra: Pretplati se na Oranž i osvoji iPhone 17 Pro Max

Super nagradna igra: Pretplati se na Oranž i osvoji iPhone 17 Pro Max
Potrebno je sakupiti samo četiri kupona ili koda i poslati na našu adresu. Nagradna igra traje do 24. veljače 2026. i u njoj mogu sudjelovati čitatelji novina i pretplatnici digitalne pretplate Oranž...

U petak, 20. veljače 2026. krećemo s novom nagradnom igrom pod nazivom "Kupone sakupi i vrijedne nagrade pokupi" u kojoj dijelimo super zanimljive i vrijedne nagrade. U igri se dijeli ukupno 13 nagrada - glavna nagrada je Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange, a dijele se i romobil MSEnergy, Lidl darovna kartica, dm darovna kartica, friteza na vrući zrak Rosmarino Infinity, štapni usisavač Rowenta, aparat za kavu DeLonghi Vintage, kuhinjski robot Rosmarino, set posuđa Korkmaz, kuhinjski multipraktik Bosch, mašinica za tjesteninu Marcato, parno glačalo Tefal te poštanski sandučić 24sata.

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.
Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'

Saborski zastupnik Josip Dabro, nakon skandalozne snimke na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, najavio je da je spreman dati ostavku u Saboru, ali da za to ima i uvjete...
Temperature će naglo pasti, uz obilnu kišu najavili su i snijeg: 'Pahulja će biti i podno Velebita'

Za četvrtak je na snazi niz upozorenja zbog jakog vjetra i grmljavinskih pljuskova, osobito na Jadranu i u područjima uz obalu

