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SLOVACI BIRAJU

'Superizbori' u Slovačkoj! Gotovo 3000 općina bira vlast, prvi veliki test za Roberta Fica

Piše 24sata,
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'Superizbori' u Slovačkoj! Gotovo 3000 općina bira vlast, prvi veliki test za Roberta Fica
Foto: Radovan Stoklasa
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Slovaci danas biraju regionalne čelnike, gradonačelnike i lokalna vijeća u gotovo 3000 općina. Rezultati bi mogli pokazati koliko potpore uživa premijer Robert Fico uoči parlamentarnih izbora 2027.

Gotovo 3000 općina i svih osam slovačkih regija danas su u središtu velikog izbornog dana. Oko 4,4 milijuna birača bira regionalne čelnike i parlamente, gradonačelnike te općinska vijeća. U Bratislavi i Košicama glasaju i za gradonačelnike i vijeća gradskih četvrti. Toliko različitih izbora u jednom danu čini ovo svojevrsnim slovačkim "superizborima".

Glasanje se smatra važnim pokazateljem raspoloženja birača uoči parlamentarnih izbora, koji se moraju održati najkasnije do rujna 2027. Koalicija triju stranaka lijevog populističkog premijera Roberta Fica mogla bi izgubiti većinu u parlamentu. No ankete ne pokazuju ni da bi liberalna i konzervativna oporba trenutačno mogla osvojiti jasnu većinu. Regionalni i lokalni rezultati mogli bi dati uvid u političku potporu, ali ne i konačan odgovor o ishodu idućih parlamentarnih izbora.

Biračka mjesta otvorila su se u 7 sati, a trebala bi se zatvoriti u 20 sati. Ako dođe do tehničkih problema, glasanje bi moglo potrajati i dulje. Službenih izlaznih anketa ni projekcija rezultata neće biti, pa će se na djelomične podatke čekati dok se glasovi budu prebrojavali tijekom noći. Tako će se izborni rezultat slagati postupno, umjesto da birači odmah dobiju procjenu ishoda nakon zatvaranja birališta.

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