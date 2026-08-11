Superjahta Marka Zuckerberga ignorirala poziv upomoć broda s dvije žene, djetetom i psom?!

Glasine s društvenih mreža o tome da superjahta Marka Zuckerberga, vrijedna 300 milijuna dolara, nije pomogla nautičarima u nevolji kod obale Aljaske, djelomično su potvrđene podacima o praćenju brodova. Cijeli je slučaj na kraju potaknuo reakcije Američke obalne straže, ali i glasnogovornika samog Zuckerberga.

Incident se dogodio 3. kolovoza, a u javnost je dospio kada je Michael Love, putnik na replici parobroda Wilderness Legacy, objavio detalje na društvenoj mreži Bluesky. Parobrod je skrenuo s rute kako bi spasio nasukanu brodicu dugačku šest metara s dvije žene, djetetom i psom. To se dogodilo nakon što je Američka obalna straža navodno prvo bezuspješno putem radija pokušala dozvati Zuckerbergovu superjahtu Launchpad.

"Zavladalo je gotovo jednoglasno negodovanje kad je kapetan to objavio", napisao je Love, opisujući reakciju putnika na kruzeru na činjenicu da Zuckerbergov brod nije pružio pomoć.

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Objašnjenje obalne straže i pravni kontekst

Američka obalna straža potvrdila je da je primila poziv za pomoć od nasukanog plovila u blizini Point Highlanda na Aljasci, 3. kolovoza u 21:32. Nakon što je procijenila da plovilo nije u neposrednoj opasnosti ("distress"), Obalna straža izdala je opći zahtjev za pomorskom asistencijom, tražeći dobrovoljnu pomoć od obližnjih brodova.

Ovo je važna razlika jer znači da obližnja plovila nisu bila zakonski obvezna odgovoriti. Da je Obalna straža procijenila kako je brodica u stvarnoj opasnosti, i međunarodno pomorsko pravo i američki zakoni nalagali bi kapetanima brodova da pruže pomoć.

Iako Launchpad i njegov 30 milijuna dolara vrijedan pomoćni brod Wingman nisu imali zakonsku obvezu pomoći, putnik Love smatra da je to bila propuštena prilika da se učini dobro djelo.

"Iskreno, da sam ja Mark Zuckerberg, bio bih apsolutno oduševljen prilikom da učinim nešto korisno za nekoga u potrebi i možda iz toga izvučem malo dobrog PR-a", poručio je Love u poruci za medij Alaska Beacon.

Glasnogovornik Chan Zuckerberg Initiative potvrdio je da Mark Zuckerberg i njegova obitelj u vrijeme incidenta nisu bili na superjahti.

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Što otkrivaju podaci o praćenju brodova

Podaci o praćenju brodova prikupljeni putem AIS transpondera, koje svako plovilo aktivno emitira, pokazuju da se Zuckerbergova 118 metara duga superjahta u početku kretala ispred 58 metara dugog parobroda Wilderness Legacy nešto većom brzinom. No, Launchpad se zatim usporio i zaustavio, dopustivši parobrodu da ga pretekne.

Nakon toga, Wilderness Legacy nastavio je pružati pomoć nasukanoj brodici, što je vidljivo i na snimkama AIS putanja koje je objavio YouTube kanal The Yacht Report. Obalna straža potvrdila je da je parobrod odvukao brodicu do zaljeva Farragut kako bi se mogla sigurno usidriti, a Wilderness Legacy uspio ju je i opskrbiti gorivom za ostatak putovanja. Međutim, u priopćenju Obalne straže Zuckerbergova superjahta Launchpad uopće se ne spominje.

Launchpadov pomoćni brod, Wingman, opremljen je palubom za helikopter, podmornicom Triton, vodenim skuterima i s nekoliko manjih čamaca. Podaci o praćenju pokazuju da je Wingman prošao pored Launchpada i Wilderness Legacyja bez zaustavljanja. Također je vidljivo da je Launchpad nastavio plovidbu tek nakon što se Wilderness Legacy vratio s misije spašavanja.

Propusti u komunikaciji i nove kritike

Glasnogovornik Zuckerberga ponudio je objašnjenje zašto Launchpad nije odmah odgovorio na zahtjev Obalne straže.

"Kako je Obalna straža napomenula, brodica nije bila u opasnosti, a do trenutka kada je posada pregledala kontakt Obalne straže na drugom radijskom kanalu od onoga na kojem su radili, pomoć je već bila u tijeku", stoji u izjavi. "Zahvalni smo što su svi na sigurnom."

No, demokratski senator Sheldon Whitehouse s Rhode Islanda, i sam član elitnog jedriličarskog kluba, na Facebooku je kritizirao nedostatak odgovora sa Zuckerbergove jahte. "Plovila bi trebala stalno nadzirati kanal 16, upravo iz ovog razloga", napisao je Whitehouse. "Zar se ni milijarderi ne drže tog pravila?"

Američki propisi o radio nadzoru zahtijevaju da svako plovilo opremljeno VHF radio-uređajem održava nadzor na kanalu 16, rezerviranom za hitne poruke, kad god se uređaj ne koristi za komunikaciju. Moderni pomorski radio-uređaji obično imaju funkcije dvostrukog ili čak trostrukog nadzora koje omogućuju praćenje više kanala istovremeno, pri čemu hitni kanal automatski ima prednost. To znači da je svaki obližnji brod koji je pratio kanal trebao čuti poziv nasukanih nautičara, kao i zahtjev Obalne straže za pomoć. Nejasno je i zašto posada pomoćnog broda Wingman nije čula poziv.

Zuckerbergova superjahta i ranije je izazivala kontroverze zbog isključivanja svog AIS transpondera kako bi izbjegla javno praćenje. To je taktika koju koriste jedino plovila "flote u sjeni" koja prevoze sankcioniranu naftu, ilegalni ribarski brodovi te vlasnici luksuznih jahti visokog profila, poput Zuckerberga ili Jeffa Bezosa. Međutim, iz sigurnosnih razloga, Obalna straža u američkim vodama obično zahtijeva da AIS sustav ostane uključen. Upravo su ti podaci pomogli rasvijetliti ovu posljednju kontroverzu koja okružuje Launchpad.







*uz korištenje AI-ja