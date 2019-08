Supertajfun pogodio Kinu: Čak milijun evakuiranih, 13 mrtvih

Lekima je u ranim jutarnjim satima u subotu udario u području Wenlinga, između Tajvana i kineske financijske prijestolnice Šangaja. Oluja je prvo bila kvalificirana kao "super tajfun", no lagano je oslabila prije udara, dosegnuvši udare vjetra od 187 km/h.

- Najmanje je 13 ljudi poginulo, a više od milijun njih je bilo prisiljeno u Kini napustiti svoje domove zbog udara tajfuna Lekima. Šesnaest ljudi je nestalo nakon što je pod udarom oluje došlo do klizanja terena - javili su državni mediji.

Damage pictures coming out of China, it’s showing extensive flooding caused by Typhoon #Lekima. The damage to the buildings in these pics are not too significant but they are interestingly minor, considering this was a strong Category 2 at landfall. pic.twitter.com/Jb31xNhhFh — Nicholas Barretto (@StormBarretto) August 10, 2019

Do fatalnog klizanja terena došlo je u obližnjem Wenzhouu, javili su mediji.

Lekima sada prolazi sjevernom pokrajinom Zhejiang i očekuje se da udari na Šangaj, grad s oko 20 milijuna stanovnika.

Rescuers rescue the stranded as Typhoon #Lekima lands in east China's Zhejiang Province. Local authorities has raised emergency response to top level. pic.twitter.com/M6qPjZ1doG — China Xinhua News (@XHNews) August 10, 2019

Spasilačke službe bore se spasiti putnike na poplavljenim prometnicama, a pad stabala i prekid električne energije učestala su pojava. Vlasti su otkazale više od tisuću letova kao i redovite željezničke veze dok se grad priprema za udar oluje.

These twin Pacific Typhoons, #Lekima (to the west) and #Krosa (to the east) look incredibly beautiful from space, but will bring some dangerous weather to eastern China and southern Japan. SKL pic.twitter.com/bn6swoOoSc — BBC Weather (@bbcweather) August 8, 2019

Očekuje se da će dok stigne do Shanghaija oluja ponešto oslabiti, no i dalje postoji visoki rizik od poplava. Grad je evakuirao oko 250.000 stanovnika, a još 800.000 njih iz pokrajine Zhejiang napustilo je svoje domove. Procjenjuje se da je oko 2,7 milijuna domova u regiji ostalo bez električne energije zbog jakog vjetra i prekinutih linija, javili su državni mediji.

A total of 3023 flights have been cancelled by Chinese airlines and some airports in eastern China have been temporally closed on Sat due to gale and rainstorm brought by the typhoon #Lekima. pic.twitter.com/x2cgQ8FvGi — People's Daily, China (@PDChina) August 10, 2019

Ovo je deveti tajfun koji pogađa Kinu ove godine, ali ujedno i najjača oluja kakva nije viđena godinama.

Do nje dolazi samo dan nakon potresa magnitude šest pa stručnjaci upozoravaju da je kombinacija potresa i obilnih kiša povećala rizik od klizanja terena. (bs)