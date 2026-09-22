Obavijesti

News

Komentari 0
PODRŠKA ŽRTVAMA

Supervizija u socijalnoj skrbi pomaže stručnjacima i žrtvama

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Supervizija u socijalnoj skrbi pomaže stručnjacima i žrtvama
Zagreb: Okrugli stol "Iskustva i izazovi u provo?enju supervizije" | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Što se tiče žrtava nasilja, Šešo je navela kako je tijekom 2025. Obiteljski centar psihosocijalnim tretmanom i savjetovanjem obuhvatio više od 3000 žena žrtava nasilja na području cijele Hrvatske

Dvije godine provođenja supervizije u sustavu socijalne skrbi pokazuju pomake u emocionalnom rasterećenju stručnjaka i upravljanju konfliktima, rečeno je u utorak na okruglom stolu, na kojem je naglašena i njezina važna uloga u očuvanju kvalitete rada i unaprjeđenju podrške žrtvama nasilja.

Ravnateljica Akademije socijalne skrbi Marija Barilić naglasila je kako supervizija predstavlja profesionalno osnaživanje stručnjaka, a ne njihov nadzor pa je sudjelovanje dobrovoljno, a u dva ciklusa supervizije diljem Hrvatske sudjelovalo je oko 800 stručnjaka.

- Sudjelovanje u superviziji njima predstavlja emocionalno rasterećenje, puno lakše odvajaju profesionalni dio od emocionalnog kada se susretnu s vrlo teškim oblicima nasilja, izjavila je Barilić uoči okruglog stola "Iskustva i izazovi u provođenju supervizije", predstavljajući rezultate evaluacije drugog ciklusa supervizije.

Naglasila je kako su stručnjaci samo ljudi kojima zaista treba profesionalno osnaživanje kako bi mogli pružati kvalitetne usluge onima koji su u potrebi i koji dođu pred njih tražeći pomoć.

Osim navedenog, dodala je Barilić, 82 posto stručnjaka izrazilo je zadovoljstvo supervizijom te bi ju preporučili svojim kolegama, a 71 posto njih voljelo bi nastaviti dalje sa supervizijom u kontinuitetu.

'Sustav funkcionira' Socijalna radnica o tragediji u Zadru: 'Pitanje je je li dijete smjelo još biti s majkom...'
Socijalna radnica o tragediji u Zadru: 'Pitanje je je li dijete smjelo još biti s majkom...'



Barilić je također najavila kako početkom idućeg tjedna kreće treći ciklus supervizije, a ciklusi obično traju jednu akademsku godinu kroz 10 susreta.

Supervizija se trenutačno sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus, a Barilić je izrazila želju da ona postane kontinuirana i sustavna za sve stručnjake u sustavu.

S obzirom na to da se okrugli stol održava na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, poseban dio programa posvećen je ulozi supervizije u radu sa žrtvama nasilja.

Irena Sarta iz Vladinog Ureda za ravnopravnost spolova tako je poručila kako je supervizija važna za stručnjake koji se susreću s ozbiljnim životnim situacijama, osobito kada je riječ o nasilju u obitelji i rodno uvjetovanom nasilju, jer im omogućuje refleksiju, razmjenu iskustava i unapređenje znanja, čime se doprinosi i poboljšanju kvaliteti sustava socijalne skrbi.  

Ravnateljica Obiteljskog centra Ivana Šešo u izjavi se osvrnula na sekundarnu ili vikarijsku traumu koju razvijaju stručnjaci koji su svakodnevno izloženi pričama o nasilju, životnoj okrutnosti i svemu što žrtva proživljava, a što dugotrajno utječe na njihov profesionalni alat - empatiju.

RIJEČANIN BEZ POMOĆI Tužna Ivanova priča! 'Asistent mi je na godišnjem, bez njega sam danima zatvoren u stanu'
Tužna Ivanova priča! 'Asistent mi je na godišnjem, bez njega sam danima zatvoren u stanu'



Pojasnila je kako zamor empatije i suosjećanja kod stručnjaka može dovesti do promjene kako doživljavaju svijet te do intruzivnih slika, gubitka životnog optimizma i strahova koji se prenose i na, primjerice njihovu djecu, a u tom kontekstu supervizija im pomaže da se nose s time kako bi mogli pomoći žrtvama.

Što se tiče žrtava nasilja, Šešo je navela kako je tijekom 2025. Obiteljski centar psihosocijalnim tretmanom i savjetovanjem obuhvatio više od 3000 žena žrtava nasilja na području cijele Hrvatske.

Govoreći o stereotipnom pitanju koje se postavlja u društvu - zašto žrtva jednostavno ne ode od svog nasilnika, Šešo je istaknula kako je upravo odlazak najopasniji trenutak za žrtvu nasilja te da žrtva tijekom trajanja nasilja gubi energiju, hrabrost i socijalnu podršku, dodavši kako je upravo zato potrebno da žrtve potraže pomoć kako bi se stvorili preduvjeti za odlazak i ponovno sigurno okruženje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vraća se toplinska kupola! Temperature idu iznad 40°C, evo što to znači za Hrvatsku
IZNADPROSJEČNI RUJAN

Vraća se toplinska kupola! Temperature idu iznad 40°C, evo što to znači za Hrvatsku

Masivna toplinska kupola ponovno se formira nad Europom, donoseći iznadprosječne temperature i potencijalne rizike za zdravlje građana, posebice u Dalmaciji i unutrašnjosti Hrvatske.
Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'
U ZABAVNOM PARKU

Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'

Kriminalistički istražitelji pokrenuli su opsežnu istragu kako bi precizno utvrdili slijed događaja i otkrili razlog zbog kojeg je radnik osiguranja uopće odlučio ući u strogo zabranjenu zonu...
Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...
TAJKUNOV KRVAVI TRAG

Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...

Teško ozlijeđene pješakinje koje je pokosio na Staroj zagorskoj samo je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu ni policiju. Rekao je da se bojao krvi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026