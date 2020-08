'Surađivao sam s onima koji su zadali rane Hrvatima i Srbima, ali sam se odupirao Paveliću'

<p>Zadnje riječi koje je vojskovođa Slavko Kvaternik u životu napisao bile su: Smrt fašizmu, sloboda narodu. Pobjednici pišu povijest, poraženi pišu žalbe a ta je parola – ironično - bila zadnja rečenica Kvaternikova obraćanja sudu koji ga je osudio na smrt. Nije uvažena. Stari austrougarski general koji je proglasio Nezavisnu Državu Hrvatsku, osuđen je kao ratni zločinac i pogubljen u Zagrebu 1947. godine, a pred hrvatskom publikom nalaze se njegovi memoari, u izdanju 24sata.</p><p>Kvaternik je svoje zapise o sebi, ustaškom pokretu, proglašenju Nezavisne Države Hrvatske, sinu Eugenu (Didi), Maksu Luburiću, Mili Budaku, Anti i Mari Pavelić te drugim endehazijskim personama dramatis započeo pisati u emigraciji, u Slovačkoj 1942. godine, kamo ga je (sa sinom) de facto protjerao Pavelić, a dovršio u ćeliji u Zagrebu. Dva režima, od kojega je jednog gradio a drugog rušio, smatrala su ga neprijateljem; jedan ga je želio eliminirati, drugi je to uspio.</p><p>Stari vojskovođa silno je želio izbjeći smrtnu kaznu. Malo je vjerojatno da se bojao smrti, kao vojnik gledao joj je u oči puno puta a često je i druge slao u smrt. No smatrao je, posve ispravno, da će stigma ratnog zločinca biti sramni biljeg njemu i njegovoj obitelji u desetljećima koja dolaze a Kvaternik je vjerovao, i svim silama nastojao dokazati, da je pokušavao spriječiti i zločine i Pavelića, kojega je iz dna duše mrzio premda mu je u ključnom razdoblju formiranja države bio zamjenik.</p><p>- Sa svjedocima može biti dokazano – piše Kvaternik u žalbi - da sam bio neprijatelj i zaprečivao nasilnu politiku Pavelića od prvog dana pa do kraja NDH. Kao svjedoke navađam: natporučnika Đuku Milkovića, pukovnika <strong>Otta Filipeka, Starčevića, Markusa, Malčića,</strong> kapelnika <strong>Lovru Matačića</strong>, studenta <strong>Ferdu </strong>(obojica roditelja obješeni) sada činovnik na pošti, i konačno, pukovnika <strong>Budu Pricu</strong> kojem sam pisao početkom 1942. da mi je jedini zadatak obustaviti krvarenje između Srba i Hrvata. Sa bezbroj činjenica i djelatnosti sa moje strane može biti to dokazano, te konačno progoni i osude nasprama ljudima meni odanim i osvete proti moje osobe da me se strpa u koncentracioni logor u Njemačkoj, a nije se zaziralo ni od ubojstva moje osobe. Ove opaske na moju kolektivnu odgovornost radi učestvovanja u vladi dr. Pavelića dokazuju, obratno optužbi (tvrdim):</p><p>a) da sam se odupro do skrajnih granica politici agresije okupatora;</p><p>b) da sam se odupro nasilnoj politici dr. Pavelića od prvog do zadnjeg dana;</p><p>c) da sam sudjelovao u vlasti tih radi ublaženja i odstranjenja razorne i nasilne politike Pavelića, dok su opstojali izgledi da je to moguće.</p><p>Završno: ja ne poričem kolektivnu odgovornost, premda ima moralne podloge za to, jer je Pavelić u Saboru i javnosti izjavio u nekoliko navrata da nosi odgovornost za sve i nitko drugi. Priznajem da sam surađivao na strani onih vlasti koje su zadale teške rane zemlji i narodu hrvatskom i srpskom, sa druge strane postoje i činjenice i dokazi da sam se odupro politici okupatora i Pavelića i radi toga bio odstranjen, izagnan, interniran i proganjan. I onda u Njemačkoj slao sam izvješća u domovinu u kojima sam žigosao, sa punim potpisom, zvjerstva vladavine dr. Pavelića, kao npr. ubijanja u Šestinama, Velikoj Gorici, Vukovaru, Vinkovcima, Ivankovu Daruvaru itd., označivši ustaše psihopatima oboljelog mozga itd. itd."</p>