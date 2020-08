Surfer udarao morskog psa i spasio suprugu: 'To bi svatko napravio u tom trenutku'

Australac koji je udarao morskog psa sve dok nije pustio nogu njegove supruge nazvan je 'junakom'. Skromni surfer rekao je da bi svatko na njegovom mjestu postupio isto

<p>Policija je priopćila da je par surfao u subotu ujutro kod plaže nedaleko od Port Macquariea, oko 400 kilometara sjeverno od Sydneya, kada je morski pas napao ženu i ozlijedio joj desnu nogu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (upecao morskog psa):</p><p>- Njezin suprug bio je prisiljen udarati ribu dok nije odustala - navodi se u priopćenju.</p><p>Liječnici su 35-godišnjoj ženi liječničku pomoć pružili na plaži, a zatim je prebačena u bolnicu na operaciju.</p><p>Očevidac koji je surfao u blizini u vrijeme napada morskog psa nazvao je muškarca "junakom" zbog suprotstavljanja velikoj bijeloj psini dugačkoj do tri metra.</p><p>- On je počeo udarati morskog psa jer ju nije puštao. Spasio joj je život... Zaista je bio nevjerojatan - rekao je Jed Toohey za Daily Telegraph.</p><p>Suprug napadnute žene, Mark Rapley, rekao je listu da je "učinio ono što bi svatko napravio u tom trenutku".</p><p>Australija je među zemljama s najviše napada morskih pasa i ove godine je zabilježeno pet takvih smrtonosnih napada.</p><p>Prošli mjesec morski pas je povukao desetogodišnjeg dječaka s ribarskog broda kod Tasmanije. Dijete je preživjelo nakon što je otac skočio u more kako bi ga spasio.</p>