Surferi opet mogu na umjetne valove u minhenskom parku

Daskanje je ponovo dozvoljeno na umjetnom valu u popularnom parku u njemačkom gradu Münchenu, kazao je novi gradonačelnik, nakon što je suspendirano zbog nesreće, javlja u subotu njemačka agencija dpa. Međutim, samo iskusni daskaši smiju koristiti val Eisbach u minhenskom parku "Engleski vrt", prema odluci gradonačelnika Dominika Krausea donesenoj nekoliko sati nakon formiranja nove koalicije u gradskoj vlasti. "Daskanje na Eisbachu je dio minhenskog načina života. Val Eisbach je znamenitost grada Münchena", poručio je Krause. Odluka dopušta "vještim i iskusnim riječnim daskašima" da koriste val za surfanje "na vlastitu odgovornost" do 22 sata.

Pravila također predviđaju sigurnosne mjere, uključujući uzicu kojom su daskaši vezani za dasku, ali koja se automatski skida pod velikom napetošću kako bi se spriječilo da struja povuče daskaše ispod vode.

To je bio uzrok nesreće koja je prošle godine dovela do zatvaranja vala, a u kojoj je žena preminula nakon što joj se uzica zapetljala ispod vode.

Surfanje je nakratko dopušteno nakon nesreće prošlog travnja, no potom ga je ponovo zabranio prethodni gradonačelnik kako bi se rijeka raščistila iako su neki surferi nastavili nezakonito koristiti val.