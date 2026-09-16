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NASTALA VELIKA ŠTETA

Suša u Varaždinu: Proglašena prirodna nepogoda...

Piše HINA,
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Suša u Varaždinu: Proglašena prirodna nepogoda...
Zbog velikih suša Kopački rit je u niskom vodostaju, gdje su na nekim dijelovima pojedini kanali i presušili | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Posljedice sušnog razdoblja tijekom ljeta vidljive su kroz oštećenja brojnih poljoprivrednih kultura, zbog čega se očekuje značajno smanjenje ovogodišnjih uroda

Varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je u srijedu prirodnu nepogodu za područja općina Vinica i Petrijanec u zapadnom dijelu županije zbog suše tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, koja je prouzročila velike štete u poljoprivredi. Posljedice sušnog razdoblja tijekom ljeta vidljive su kroz oštećenja brojnih poljoprivrednih kultura, zbog čega se očekuje značajno smanjenje ovogodišnjih uroda.

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Nakon proglašenja prirodne nepogode općinska povjerenstava za procjenu šteta imaju rok od osam dana za zaprimanje prijava, dok prve procjene šteta moraju biti unesene u Registar šteta najkasnije u roku 15 dana.

Općinska povjerenstva dužna su procijenjenu štetu prijaviti Županijskom povjerenstvu u roku 50 dana, nakon čega Županijsko povjerenstvo izrađuje zbirno izvješće za područje Varaždinske županije.

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Konačna procjena štete potom će biti dostavljena Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima putem Registra šteta, najkasnije u roku 60 dana.

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