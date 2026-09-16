Suša u Varaždinu: Proglašena prirodna nepogoda...

Varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je u srijedu prirodnu nepogodu za područja općina Vinica i Petrijanec u zapadnom dijelu županije zbog suše tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, koja je prouzročila velike štete u poljoprivredi. Posljedice sušnog razdoblja tijekom ljeta vidljive su kroz oštećenja brojnih poljoprivrednih kultura, zbog čega se očekuje značajno smanjenje ovogodišnjih uroda.

Nakon proglašenja prirodne nepogode općinska povjerenstava za procjenu šteta imaju rok od osam dana za zaprimanje prijava, dok prve procjene šteta moraju biti unesene u Registar šteta najkasnije u roku 15 dana.

Općinska povjerenstva dužna su procijenjenu štetu prijaviti Županijskom povjerenstvu u roku 50 dana, nakon čega Županijsko povjerenstvo izrađuje zbirno izvješće za područje Varaždinske županije.

Konačna procjena štete potom će biti dostavljena Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima putem Registra šteta, najkasnije u roku 60 dana.