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Suša ugrožava vodoopskrbu u BiH, teško stanje u Hercegovini

Piše HINA,
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Suša ugrožava vodoopskrbu u BiH, teško stanje u Hercegovini
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Mostarski vodovod pozvao je građane da vodu koriste samo za osnovne potrebe. Teško je stanje u nekoliko prigradskih naselja gdje su uvedene privremene obustave opskrbe vodom.

Brojni gradovi i općine u Bosni i Hercegovini ograničili su potrošnju vode te pozvali građane na štednju budući da su dugotrajna suša i visoke temperature smanjile dotok na izvorištima i razinu akumulacija, a stanje je posebno teško u Hercegovini gdje su temperature posljednjih tjedana najviše.

Mostarski vodovod pozvao je građane da vodu koriste samo za osnovne potrebe. Teško je stanje u nekoliko prigradskih naselja gdje su uvedene privremene obustave opskrbe vodom. 

U Širokom Brijegu su dramatično smanjene zalihe na izvorištu Borak, a ako građani ne smanje potrošnju, obustavljat će se povremeno vodoopskrba. Slična upozorenja izdali su iz Vodovoda u Posušju i Tomislavgradu. 

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U Tomislavgradu je zabranjeno korištenje vode iz javnog vodovoda za zalijevanje vrtova, voćnjaka i travnjaka, punjenje bazena te pranje vozila, ulica i dvorišta. U dijelovima Konjica već su uvedene noćne obustave opskbe vodom zbog slabijeg dotoka i povećane potrošnje.

Identično je i na području Cazina u zapadnoj Bosni, dok su apeli za štednju upućeni u Bihaću, Prijedoru, Travniku, Laktašima i Zvorniku.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske pozvalo je građane, poljoprivrednike i gospodarstvenike da vodu koriste racionalno. Upozorilo je da nedostatak oborina smanjuje izdašnost izvorišta, vodostaje rijeka i razinu akumulacija. U pojedinim naseljima u Banja Luci je također ograničena opskrba vodom.

Nastavi li se sušno razdoblje, komunalna poduzeća upozoravaju da bi ograničenja mogla biti uvedena i u drugim dijelovima BiH.

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