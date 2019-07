Susjedi: Govorio je da će nešto napraviti, Brat: Neka se preda

Policija je danas poslijepodne bila ispred kuće oca (95) Andrije D. koji je oko 12.10 ubio djelatnicu Centra za socijalnu skrb u Đakovu dok je jednog muškarca ranio. Razgovarali smo s Andrijinim bratom blizancem Marijanom.

- Svi smo u šoku. Ja sam eksplozivan i on je. Ali nije to trebao napraviti. Ako je to već i napravio, trebao se odmah prijaviti policiji i priznati. Ali nije to trebao napraviti... - rekao nam je brat. Andrija D. živio je sa svojim ocem i radio preko puta njihove kuće, kod obitelji povratnika iz Njemačke. Riječ je o umirovljenicima koji su se prije mjesec dana vratili u Hrvatsku, a Andrija D. im je bio kućepazitelj.

- Primijetili smo da nešto nije u redu s Andrijom i o tome smo razgovarali međusobno. Ali nismo mogli dokučiti što ga muči. Bio je nekako potišten. Ali inače je Andrija bio vrijedan i pouzdan radnik - rekla je umirovljenica s kojom smo razgovarali i kod koje je Andrija radio.

Marijan i Andrija braća su blizanci rođeni s pet minuta razlike. Doznajemo kako su obojica bili u Domovinskom ratu. Marijan je dobio vojničku mirovinu, ali ne i Andrija koji je primao socijalnu pomoć. Ipak, navodno Andrija nije oskudijevao te doznajemo kako u posljednje vrijeme nije pio alkohol. Ubojičin brat Marijan kaže kako nije imao spoznaje da je Andrija imao ikakvim problema u Centru za socijalnu skrb.

U utorak oko 18 sati cijeli sokak oko kuće Andrije i njegova oca bio je pod opsadnim stanjem. Pripadnici interventne policije 'pročešljali' su prazne kuće u blizini njihove kuće jer su sumnjali da se možda sakrio u jednu od njih. Noć pada i susjedi su uznemireni jer ne znaju ima li Andrija još oružje i hoće li se odnekuda pojaviti unatoč opsežnoj potrazi policije koja je češljala cijelo Đakovo.

Razgovarali smo i s Andrijinom susjedom Mandom.

- Zadnji put vidjela sam ga jučer, u ponedjeljak i samo smo se pozdravili. Moj suprug vidio ga je i danas, oko 13 sati. Vozio je bicikl te su se suprug i on pozdravili s 'bok-bok' - rekla nam je Manda. Nastavila je kako je Andrija D. imao psihičkih problema.

Mještani govore kako je Andrija najavljivao 'da će nešto napraviti'.

Predsjednica i premijer izrazili sućut

Premijer Andrej Plenković izrazio je sućut obitelji ubijene socijalne radnice te je izrazio nadu da će se drugi djelatnik centra za čiji se život bore liječnici u osječkom KBC-u oporaviti.

- Ovo je velika tragedija. Ministrica Murganić, ministar Božinović i policija poduzimaju sve da se utvrde okolnosti ovog događaja - rekao je Plenković.

- Oštro osuđujem svaki oblik nasilja, kao i ovaj današnji tragični napad na djelatnike đakovačkog Centra za socijalnu skrb. Izražavam sućut obitelji žrtve, kao i nadu da će se druga žrtva napada oporaviti, napisala je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na Twitteru.