Susjedi iz snova u Rijeci: 'Svake godine okitimo cijelu zgradu za Božić. Svaki kat je kao iz bajke!'

Stanari zgrade u Rijeci predvorje, stubište i svaki kat pretvore u bajku

Kad se male ruke slože, svaka zgrada može izgledati kao božićna bajka. Upravo tom mišlju vodi se Luka Vukelić Krivošić. Zahvaljujući njemu jedna riječka stambena zgrada na Kozali već drugu godinu zaredom u prosincu blista posebnom toplinom, onom koja ne dolazi samo od lampica, nego i od ljudi.

