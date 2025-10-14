Susjedi mu odbili potpisati da postane predstavnik stanara pa im godinama zagorčavao živote

Muškarac (58) sumnjiči se da je posljednjih nekoliko godina počinio više kaznenih djela nametljivo ponašanje i oštećenja tuđe stvari na štetu četiri osobe, stanara jedne zgrade u Makarskoj.

Naime, kako su izvijestili iz PU splitsko-dalmatinske, utvrđena je sumnja da je u više navrata oštećenim osobama isključivao električnu energiju i vodu, stavljao ljepilo u brave, oštećivao imovinu te slao poruke uznemirujućeg sadržaja.

Kako piše Dalmatinski portal, sve je to radio jer mu susjedi nisu htjeli potpisati da postane predstavnik stanara.

U kolovozu ove godine oštetio je nadzornu kameru i ulazna vrata na stanu iste zgrade.

Sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio je istražni zatvor muškarcu. Kako se neslužbeno doznaje, osumnjičeni je sve negirao i tvrdio da živi i radi u Švicarskoj te da s ovim optužbama nema ništa.