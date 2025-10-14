Kako se neslužbeno doznaje, osumnjičeni je sve negirao i tvrdio da živi i radi u Švicarskoj te da s ovim optužbama nema ništa
Susjedi mu odbili potpisati da postane predstavnik stanara pa im godinama zagorčavao živote
Muškarac (58) sumnjiči se da je posljednjih nekoliko godina počinio više kaznenih djela nametljivo ponašanje i oštećenja tuđe stvari na štetu četiri osobe, stanara jedne zgrade u Makarskoj.
Naime, kako su izvijestili iz PU splitsko-dalmatinske, utvrđena je sumnja da je u više navrata oštećenim osobama isključivao električnu energiju i vodu, stavljao ljepilo u brave, oštećivao imovinu te slao poruke uznemirujućeg sadržaja.
Kako piše Dalmatinski portal, sve je to radio jer mu susjedi nisu htjeli potpisati da postane predstavnik stanara.
U kolovozu ove godine oštetio je nadzornu kameru i ulazna vrata na stanu iste zgrade.
Sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio je istražni zatvor muškarcu. Kako se neslužbeno doznaje, osumnjičeni je sve negirao i tvrdio da živi i radi u Švicarskoj te da s ovim optužbama nema ništa.
