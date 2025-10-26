Susjedi u šoku nakon strave na zapadu Zagreba: 'Strašno! Ne pamtimo ovako nešto u kvartu'

Zvuk policijskih sirena, policijske trake, istražitelji u bijelim odijelima... Sve to uznemirilo je stanare u nedjeljno jutro u zagrebačkom naselju Vrapče. Na stubištu obiteljske kuće u ulici Lipički put policija je našla beživotno tijelo muškarca (40). Dojavu su primili nekoliko minuta prije pet sati.

Prema prvim informacijama iz Policijske uprave zagrebačke, sumnja se da je muškarac (43), nakon zajedničkoga konzumiranja alkohola, u verbalnom i fizičkom sukobu usmrtio prijatelja. Osumnjičenog je policija odmah nakon dolaska stavila pod nadzor.

Stanovnici Lipičkog puta, gdje je bilo ubojstvo, naviknuti na mir i tišinu, u nevjerici su gledali prema kući, u kojoj je ubojica, kako kažu, živio sam.

- Mi smo kumovi. On je sam živio tu. Nisam jutros ništa čula. Ne znam prijatelja, nisam ga nikad vidjela. Čula sam lupanje, ali teško hodam, pa nisam silazila - rekla nam je šokirana susjeda i kuma osumnjičenog.

- On nije ni s kim komunicirao otkad su mu roditelji umrli, a sestra otišla. Stalno je bio sam, živio je kako je znao. Evo što se na kraju dogodilo - dodala je dok je gledala prema policajcima koji su obavljali očevid.

Na ulici se našla i druga susjeda, koja nam je rekla kako je njezin sin odrastao upravo s ubojicom, da su njih dva vršnjaci.

- To dijete znam od rođenja. Dečko je u duši dobar, ali eto, krivo društvo u krivo vrijeme. Uvijek je bila galama kad bi netko došao. Žao mi je zbog toga što se dogodilo. Nisam ništa čula sinoć, ništa konkretno, ali pas me probudio - rekla nam je.

Kako kaže, roditelji su mu rano umrli, a sestra mu se odselila izvan države.

- On je meni kao dijete, ali što je bilo u njegovoj glavi, ne znam. Znam da su zadnjih tjedan ili dva on i taj prijatelj pjevali, pa se malo svađali, ali što je točno bilo sinoć, ne znam - prokomentirala je tužna mještanka.

Prvi susjed Ivan, koji živi točno prekoputa kuće u kojoj se ubojstvo dogodilo, rekao nam je također da nije ništa čuo.

- Znam ubojicu od malih nogu. Jučer su nešto radili na kući, pripremali su nešto. Gledao sam film i bio sam budan do jedan ujutro, nije se ništa događalo. Kad sam se ujutro probudio i vidio policiju, šokirao sam se. Ubio je prijatelja. Prije, kad su se napili, znali su galamiti, ali nikad nije bilo incidenata - kaže Ivan.

I ljude koji žive nekoliko ulica dalje potresao je ovaj događaj.

- Ja živim malo dalje, ali znam susjeda. Vidio sam ga zadnji put u trgovini. Na internetu sam pročitao što se dogodilo, strašno. Tko zna zna li mu sestra, koja živi vani, uopće što je napravio. Davno su im roditelji umrli i rekao bih da je od tada sve krenulo nizbrdo - prokomentirao je susjed.

Policijski šator postavljen ispred kuće i tragovi forenzičara šokirali su sve susjede.

- Ne pamtim da se ovakvo nešto dogodilo u našem naselju - prokomentirao je stariji gospodin.

Motiv ubojstva još nije poznat, a pretpostavlja se kako će se ubojici, zbog težine kaznenog djela, odrediti istražni zatvor. 