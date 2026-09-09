Susjedi u šoku zbog ubojstva žene (45) u Slatini: 'U noći se začuo strašan dječji vrisak...'

Naselje Lipa u Slatini u utorak malo poslije 22 sata potresla je strašna obiteljska tragedija. M. P. (46) ubio je godinu dana mlađu suprugu S. P. Sve je bilo tiho, a onda se naseljem prolomio vrisak djece.

- Svi smo izletjeli iz kuća, noć je bila, nitko od nas u kućama u kojima živimo malo dalje nije znao što se događa. Jauk i vriska, posebno djece u noći, bili su još strašniji. Ne znam, ljudi moji, što se to dogodilo. Jučer su se ovuda vozili, išli su nekoliko puta od kuće pa natrag. Ne znam kako je to mogao učiniti. To je katastrofa - rekla je jedna od susjeda i dodala kako je on dolazio i k njoj, ali da nikad nije ništa govorio.

Mjesto stravičnog ubojstva žene u Slatini okruženo je policijskim trakama | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Njih dvoje imaju ukupno šestero djece, s tim da moja ubijena susjeda ima dvoje djece iz prvog braka, koja su kod oca. Jedna joj je kći u srijedu postala punoljetna. Nažalost, to nije mogla proslaviti s majkom. Druga je lani napunila 16 godina. Sa susjedom koji ju je ubio imala je četvero djece, mislim da najmlađe nema niti tri godine. On je radio u jednoj državnoj tvrtki i dobio je otkaz. Ona je bila vrijedna, išla je i brati duhan. Koliko znam, živjeli su lijepo, imali su dva automobila i traktor, on se bavi prodajom drva za ogrjev. Što se tu zbilo? Stalno razmišljam o tome, sumnjam da su ih stisnuli dugovi, da je nastupila kriza, jer trebalo je djecu pripremiti za školu i kupiti im sve što je potrebno - nastavila je susjeda.

Kaže i kako zna da ga je ubijena već znala prijavljivati nasilje u obitelji, ali da bi nakon toga otišla u policiju i povukla prijavu.

- Ne mogu vam opisati koliko sam šokirana. Strašno je što su djeca ostala bez majke i oca - rekla je.

Mjesto stravičnog ubojstva žene u Slatini okruženo je policijskim trakama | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Nakon što je ubio suprugu, muškarac je dočekao policajce u obiteljskoj kući. Policija je izvijestila da je žena usmrćena oštrim predmetom te da su osumnjičenog odmah uhitili.

Na mjestu zločina proveden je opsežan očevid, kojim je rukovodila dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Bjelovaru, uz stručnu suradnju policijskih službenika PU virovitičko-podravske. Očevid je trajao od 2.13 do 5.51 sat, nakon čega su truplo nesretne žene prevezli na Odjel patologije Opće bolnice Virovitica radi obdukcije.

- Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a više informacija o motivima i okolnostima ovog teškoga kaznenog djela bit će poznato nakon njega - rekli su u policiji.

"Dok god je žena ‘vlasništvo’, bit će i ubojstava žena"

Bude li slučaj u Slatini okarakteriziran kao femicid, bit će to peti u ovoj godini, s ukupno šest ubijenih žena. Prvi femicid ove godine, s dvije žrtve, počinio je sin, odnosno unuk, koji je ubio majku i baku, ostali počinitelji bili su partneri žrtava. Prošle je godine bilo 18 femicida, kao i u 2024. Femicid je rodno uvjetovano teško ubojstvo - ubojstvo žene zato što je žena.

Pritom, lani je u Hrvatskoj zabilježeno ukupno 39 ubojstava, od čega 18 žena, a 12 njih su ubili intimni partneri. Kako je u ožujku naglasila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, veliki je problem što "određene skupine i dalje javno propagiraju muškarce kao 'duhovne autoritete/vođe' u obitelji, a to zapravo normalizira nejednake položaje".

Foto: Canva/ILUSTRACIJA

Kako ističe Sanja Sarnavka iz Zaklade Solidarna, koja pomaže zlostavljanim ženama, lani se pomoglo 120 žena koje skrbe o ukupno 172 djece. Najčešće su to žene u dobi od 26 do 45 godina. Većina ima završenu srednju školu, ali ima i visokoobrazovanih.

- Iskustvo nam kaže da je većina žena koje žele pobjeći iz nasilja u jezivoj financijskoj situaciji. Najam stana u Slavoniji, primjerice, stoji od 500 do 700 eura, svuda je tako. Zaklada pomaže s tri najamnine i nešto sredstava za život. Žene nam se javljaju i nakon tri mjeseca, mole pomoć, pa i sto eura, da prežive mjesec... - govori Sarnavka i dodaje: "One koje ustraju i uspiju stati na vlastite noge, prave su heroine. Jer žene često nemaju podršku okoline i nemaju kud. Društvo nije napredovalo, a pravosuđe zlostavljačima često pak dosuđuje simbolične kazne".

- Primjerice, pomagali smo ženi koja je pobjegla od zlostavljača i htjela unajmiti stan za 500 eura. Kako Zaklada najamninu plaća direktno stanodavcu, uz obavezan ugovor o najmu, on je odbio jer ne želi plaćati porez - navodi Sarnavka primjer.

Mjesto stravičnog ubojstva žene u Slatini okruženo je policijskim trakama | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Porez bi ga stajao oko 40 eura.

- Sustav često na nasilje gleda kao na zaseban incident i ne razumije, između ostalog, mehanizam prisilne kontrole, kad žena konstantno živi nasilje svih oblika. Dok se ne promijeni sustav, a prvenstveno poimanje žene, odmalena, kao nečijeg vlasništva i objekta, promjene nabolje neće biti - kaže aktivistkinja i teologinja Lana Bobić iz Fonda za žene Solidarne.