Susjedi su zgroženi. Iako ne znaju sve detalje, mladića su poznavali od ranije i to kao opasnog. Svi su redom ponavljali isto...
Susjedi žene koju je u Zadru ubio unuk (24): On nije smio biti na slobodi, jako je opasan!
"Unuk nije živio s njima koliko znamo, ali je došao prvo pred stan. Lupao je vratima neko vrijeme", ispričali su nam u ponedjeljak trenutke koji su prethodili brutalnom ubojstvu stanari zadarskog kvarta Stanovi.
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Ondje je, iz još nepoznatog razloga, unuk (24) nožem ubio vlastitu baku. Policija je dojavu da je žena ozlijeđena dobila u 13,53 sati, a dolaskom na mjesto događaja zatekli su ženu koja je od zadobivenih ozljeda preminula. Sve se odvijalo u jednoj od novijih zgrada gdje je žena bila doselila. U ulici se inače nalazi i dječji vrtić te je u neposrednoj blizini škole.
Susjedi su zgroženi. Iako ne znaju sve detalje, mladića su poznavali od ranije i to kao opasnog. Svi su redom ponavljali isto.
- Nisu ga smjeli puštati van, bio je opasan. Pa zaklao je ženu - govori nam zgroženi susjed.
Ubijenu ženu opisali su kao pristojnu i krasnu ženu.
- Ona je svaki dan ovdje šetala psića. Imala je 70-ak godina. Šokiran sam, poznam ju, super je bila, krasna umirovljenica - rekao je drugi susjed.
Zgrada je i dalje blokirana, policijski očevid je u tijeku, kao i kriminalističko istraživanje. Uhićeni unuk zasad se nalazi u policijskoj postaji.
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