'OPSKRBA STABILNA'

Šušnjar oko plavog dizela: Poljoprivrednici, ne postoji potreba za stvaranjem zaliha...

Piše 24sata,
Zagreb: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pozivamo poljoprivrednike da kupnju plavog dizela usklade sa stvarnim potrebama proljetne sjetve, poručuje ministar Šušnjar...

Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske ističe kako je u posljednjim danima zabilježena značajna potrošnja plavog dizela, koja u pojedinim segmentima odstupa od uobičajenih sezonskih obrazaca, stoji u priopćenju kojeg su iz Ministarstva poslai medijima....

- Analizom podataka o opskrbi maloprodajne mreže u prvoj polovici ožujka 2026. godine evidentno je kako su isporučene količine plavog dizela višestruko veće nego u istom razdoblju 2025. godine, pri čemu u pojedinim županijama rast prelazi 700 posto, a u nekima doseže i više od 900 posto, što istodobno ukazuje i na neosnovano značajno povećanu potražnju - poručuju iz Ministarstva...

NA SASTANKU MINISTARA Ante Šušnjar: Mađari moraju odlučiti kojem svijetu pripadaju
Ante Šušnjar: Mađari moraju odlučiti kojem svijetu pripadaju

- Pozivamo poljoprivrednike da kupnju plavog dizela usklade sa stvarnim potrebama proljetne sjetve. Ne postoji potreba za stvaranjem zaliha, budući da je opskrba stabilna. Nastavak pojačane kupnje iznad realnih potreba može u kratkom roku stvoriti dodatni pritisak na distribucijski sustav. U ovakvim situacijama bitna je i samoodgovornost i solidarnost prema drugima - poručio je ministar Ante Šušnjar

- Vlada Republike Hrvatske poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala stabilna i pravodobna opskrba plavim dizelom te zadržala njegova cjenovna dostupnost za poljoprivrednike.  Pozivamo sve dionike na odgovorno i racionalno postupanje, kako bi se osigurali stabilni uvjeti na tržištu, a time i za provedbu proljetne sjetve - stoji u priopćenju ministarstva...

Bračni par Raspudić prodao je stan i kapario si kuću: Ima tri etaže za stanovanje i dvorište
DRITO U NOVU KUĆU

Bračni par Raspudić prodao je stan i kapario si kuću: Ima tri etaže za stanovanje i dvorište

Stan na Trešnjevci su kupili prije ulaska u politiku, a sad su ga prodali za 480.000 eura. Ali to im neće biti dovoljno za platiti kuću koju su zacrtali kupiti: 'Treba nam više prostora zbog djece i drugih članova obitelji'
Iranci pogodili američki borbeni avion?! Teheran 'udario' i na izraelsku rafineriju u Haifi...
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci pogodili američki borbeni avion?! Teheran 'udario' i na izraelsku rafineriju u Haifi...

Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat
Gori najveće plinsko polje na svijetu! Iran bijesan. Trump im prijeti da će sve dignuti u zrak!
JUŽNI PARS

Gori najveće plinsko polje na svijetu! Iran bijesan. Trump im prijeti da će sve dignuti u zrak!

Više od 70 posto ukupne potrošnje plina u Iranu dolazi s ovog polja, koje napaja oko 80 posto elektrana i ključno je za petrokemijsku industriju. Bez Južnog Parsa, Iran ostaje u mraku

