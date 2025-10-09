Obavijesti

Šušnjar: Hrvatska je spremna kupiti Naftnu industriju Srbije

Ako je to rješenje, Hrvatska je spremna kupiti NIS. Naša ruka je ispružena, rekao je Šušnjar u četvrtak, komentirajući prekid transporta nafte prema Srbiji nakon isteka američke licence.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da je Hrvatska spremna preuzeti Naftnu industriju Srbije (NIS) ako bi to pomoglo stabilizaciji situacije nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije toj srbijanskoj kompaniji u većinskom ruskom vlasništvu.

- Ako je to rješenje, Hrvatska je spremna kupiti NIS. Naša ruka je ispružena, rekao je Šušnjar u četvrtak, komentirajući prekid transporta nafte prema Srbiji nakon isteka američke licence, piše HRT.

Ministar je potvrdio da JANAF više ne transportira sirovu naftu NIS-u.

- Nemaju izuzeće, iako je JANAF dobio licencu da do 15. listopada može transportirati naftu. Moje informacije govore da je sve što je bilo u terminalima i cjevovodu već prevezeno, što znači da nema više transporta nafte prema Srbiji, rekao je.

Šušnjar je naglasio da JANAF zbog toga neće imati gubitke, već samo “izmaklu dobit”, te da tvrtka već radi na diversifikaciji poslovanja kako bi nadoknadila taj posao drugim projektima.

Odbacio je tvrdnje da bi aktualna situacija mogla ugroziti položaj Hrvatske u opskrbi naftom prema Mađarskoj i Slovačkoj.

- Ne, zato što Republika Hrvatska, Europska unija i predsjednik SAD-a Donald Trump upozoravaju da se ruska nafta ne treba uvoziti. Mi smo kao lojalan partner NATO-a i EU-a uložili značajna sredstva u infrastrukturu i spremni smo isporučiti dovoljne količine nafte Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji kada to okolnosti dopuste, poručio je.

Ministar je dodao kako bi eventualno hrvatsko preuzimanje NIS-a bilo korisno i za regiju.

- To bi značajno olakšalo poziciju Srbije i Hrvatske, a i Bosne i Hercegovine, jer se iz rafinerije u Pančevu opskrbljuje oko 20 posto tržišta derivata u BiH, kazao je Šušnjar.

Najavio je i skori završetak modernizacije rafinerije u Rijeci, čime bi Hrvatska mogla povećati kapacitete prerade i pomoći susjednim zemljama u stabilizaciji opskrbe energentima.

