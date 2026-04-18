Šušnjar kupio zemlju u Posušju: Sadit će od mrkve do krumpira!

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar (DP) upisao je u imovinsku karticu novu nekretninu. Riječ je o oranici od 1134 metara četvornih u Posušju. Kako je navedeno u samoj kartici, ona vrijedi 4700 eura, a kao način stjecanja naveo je kupnju iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada. Pitali smo Ministarstvo gospodarstva koja je svrha kupnje tog zemljišta.

- Riječ je o poljoprivrednom zemljištu - kratko su nam odgovorili.

Ipak, kako doznajemo iz izvora bliskih samome ministru, on će tamo zasaditi poljoprivredne kulture, i to već ovoga vikenda. Sadit će od mrkve do krumpira, odnosno povrće koje uspijeva na tom području. Šušnjar se za ovo odlučio zbog tradicije.

- To je tradicija u Posušju i to se tako radi oduvijek. Uzgajaju svoje, posebno s obzirom na to da ministar ima veliku obitelj - tvrdi naš sugovornik blizak ministru.

Inače, Šušnjar je rodom iz Bosne i Hercegovine, točnije rođen je u Mostaru a uz ženu ima i četvero djece. Nije ovo jedina djelatnost kojom se Šušnjar bavi, podsjetimo - ranije je savjetovao građanima da sami peku pekarske proizvode. Kasnije je objasnio kako je i to tradicija u njihovoj obitelji, odnosno da njegova majka i supruga same peku kruh. Pitali su ga zna li ga i on zamijesiti.

- Ja to sve znam napraviti, i puno više od toga. Sad i za ove druge uloge koje bih trebao izvršavati kao otac imam puno manje vremena - rekao je Šušnjar tad za RTL.

Imovinska kartica ministra otkriva razgranati portfelj nekretnina koji se proteže od Zagreba do Hercegovine.

U Posušju ministar raspolaže nizom poljoprivrednih i šumskih površina. To su dvije oranice, površine 642 i 1516 četvornih metara, kao i dodatna oranica od 3628 četvornih metara. U njegovu vlasništvu su i livade od 480, 1505 i čak 35.393 četvorna metra, uz još jednu livadu površine 2727 kvadrata. Portfelj uključuje i šumu od 11.055 kvadrata. Kad je riječ o stambenim objektima, ministar je u Posušju suvlasnik kuće s okućnicom procijenjene na 300.000 eura, koju je naslijedio. Također je vlasnik kuće vrijedne 30.000 eura kupljene iz štednje, kao i naslijeđene kuće procijenjene na 50.000 eura. Iz osobne štednje stekao je i suvlasništvo nad još jednom kućom vrijednom 300.000 eura. Među naslijeđenim nekretninama nalazi se i kuća s okućnicom vrijedna 40.000 eura, kao i dodatna kuća procijenjena na 10.000 eura. Izvan Posušja, imovina se širi i na druge dijelove Hrvatske. U Zagrebu ministar posjeduje stan procijenjen na 400.000 eura, kao i kuću s okućnicom vrijednu 150.000 eura.

U Mariji Gorici vlasnik je dviju livada površine 1079 i 139 četvornih metara. U mjestu Sevid posjeduje livadu od 580 kvadrata, dok u Lokvi Rogoznici ima kuću s okućnicom procijenjenu na 800.000 eura. Na istoj lokaciji obitelj raspolaže i građevinskim zemljištem od 70 četvornih metara te voćnjakom površine 2214 kvadrata. Ministar raspolaže štednjom u iznosu od 130.000 i 268.000 eura, kao i 90.000 konvertibilnih maraka.