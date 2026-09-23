Šušnjar: Može se očekivati pad cijena dizela sljedeći tjedan

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u srijedu kako se može očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan, a vezano uz stanje zaliha je rekao da su popunjene i da je sigurnost opskrbe neupitna. Odgovarajući na pitanja novinara na marginama konferencije Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider, Šušnjar je napomenuo da je trend burzovnih kretanja ovoga tjedna takav da se cijene ispuhuju.

"Možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan", rekao je ministar.

Na pitanje razmišlja li se o tome krenuti putem Francuske koja smanjuje PDV, kazao je kako je Vlada iskoristila mehanizme i poluge te da se na vrijeme vodilo računa o tome da se mogu i europske trošarine spuštati. Stoga smo jedna od zemalja koja ima najjeftinije gorivo u okruženju, kazao je, izuzev onih otočnih zemalja koje imaju zbog razno raznih okolnosti jeftinije gorivo od svih.

Na novinarski upit koja je granica u kojem bi se počelo zadirati u PDV, ministar Šušnjar je odgovorio da ne bi gatao.

"Burze ovaj tjedan smanjuju cijene dizelskih goriva. Znači ove mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazale su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere. Nema magičnih granica", rekao je.

Vezano uz stanje zaliha kazao je kako su zalihe popunjene i kako je sigurnost opskrbe neupitna.

"Da danas sve stane i ne dođe ništa, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja", poručio je.

Novinari su Šušnjara pitali i za komentar vezan uz tvrtku Studenac koja je, prema izvještajima domaćih medija, pred blokadom zbog duga od 450 milijuna eura, ali je samo kazao da se radi o Studenac privatnoj kompaniji i da se stoga nema što komentirati. Zakon, kako je rekao, predviđa koji su mehanizmi i postupanja u takvom slučaju.

"Na sreću, tržište rada je propulzivno. Treba jako puno radne snage, pogotovo ove domaće. Ukoliko dođe do toga, ja se nadam da neće, postoji zakon o financijskoj odgovornosti i predstečajnoj nagodbi, pa i onda ako mehanizmi tog zakona ne riješi tu situaciju onog imamo dalje zakone", istaknuo je Šušnjar.