ŽUSTRO NA X-U

Šušnjar opet 'poklopio' Brnabić: 'Pretpostavljam da me nazvala ustašom zbog mog imena Ante'

Sve je započelo objavom Ane Brnabić, koja je ministra Šušnjara i njegov Domovinski pokret optužila za ustaštvo

Političke trzavice između Hrvatske i Srbije ponovno su se preselile na društvene mreže. Nakon što je srpska političarka Ana Brnabić prozvala ministra gospodarstva Antu Šušnjara, nazvavši ga "ustašom", uslijedio je njegov odgovor.. Šušnjar je na teške optužbe uzvratio kombinacijom sarkazma, ekonomskih podataka i humora.

Sve je započelo objavom Ane Brnabić, koja je ministra Šušnjara i njegov Domovinski pokret optužila za ustaštvo.

- Opa, evo i ustaša iz Domovinskog pokreta! Vaša gostoprimljivost, ljubav i uvažavanje srpskog naroda nadaleko je poznata. O tome najbolje svedoče 1995. i 1941. godina - napisala je Brnabić, dodavši poruku "Idi, Ante, i ti i Tompson, i vaš ustaški pozdrav 'Za dom spremni'".

Ministar gospodarstva nije dugo čekao s odgovorom. U svojoj objavi, Šušnjar je ironično prokomentirao "originalnost" uvrede, a zatim prebacio težište na ekonomsku stvarnost. Istaknuo je kako, dok srbijanska politika smišlja "dubokoumne replike", građani Srbije svakodnevno traže radne dozvole u Hrvatskoj u potrazi za boljim životnim prilikama.

- Stotinjak njih je samo danas kroz dan zatražilo radnu dozvolu za rad u Hrvatskoj -  naglasio je. Šušnjar je potom dodao i ciničnu opasku na račun navodnog hrvatskog državljanstva Ane Brnabić, poručivši kako "uvažava kritike potencijalnih birača".

Za kraj je ostavio i osobnu notu, duhovito se osvrnuvši na svoje ime. "Pretpostavljam da sam gospođi Brnabić 'ustaša' ponajprije zbog imena Ante. Ali bio je na Krku još jedan Ante, prezime (Brnabić) mu znate", aludirao je, zaključivši objavu uz poveznicu na "prigodnu pjesmu" i stih "evo mene među moje".

