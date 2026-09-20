Šušnjar o poskupljenju goriva: Vlada će prepoloviti rast cijena

Cijena eurodizela poskupjet će u utorak za pet do šest centi. Iako je dizel na svjetskim burzama proteklog tjedna porastao za oko 10 centi, Vlada je intervencijom u trošarine prepolovila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u nedjelju.

- Na svjetskim burzama porasle su cijene nafte i naftnih derivata. Za predstojeći tjedan to je oko 10 centi za dizel, on je najviše rastao. Međutim, Vlada će svojim odlukama, intervencijom u trošarine, prepoloviti taj rast - rekao je Šušnjar za Dnevnik Nove tv.

Upitan koliko će dizel stajati od utorka na benzinskim postajama, ministar je najavio da će poskupjeti, ali ne onoliko koliko se očekivalo.

- Cijena će biti nešto skuplja nego što je danas, pet do šest centi - rekao je.

Na pitanje znači li to da će cijena biti niža od očekivanih 1,95 eura, Šušnjar je odgovorio: "Bit će nešto iznad 1,90 eura. Prepolovit ćemo taj rast".

Što se tiče plavog dizela Šušnjar je rekao da su tu nema mogućnosti intervencije u njegovu cijenu.

- Plavi dizel je jeftiniji i cijelo vrijeme je u prodaji po povoljnijim cijenama. On je roba bez trošarine, tu ne možemo intervenirati - kazao je.

- Tu svejedno ima jedan do dva centa marže ovima koji opskrbljuju tim energentom i, gledajte, to nije dovoljno za pokrivanje svih logističkih izazova - objasnio je za Novu tv.

RTL Danas pak doznaje iz izvora bliskih Vladi da će cijena eurosupera (benzina) će ići gore, za jedan cent, a eurodizela za šest centi. Tako bi cijena eurosupera trebala stajati 1,74 eura, a cijena eurodizela 1,91 eura.