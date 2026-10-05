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NOVI MAKSI(NE)MIR

Šušnjar: Podnijeli smo žalbu na novi Maksimir! Plenković se oglasio: Žalba bila očekivana...

Piše 24sata,
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Šušnjar: Podnijeli smo žalbu na novi Maksimir! Plenković se oglasio: Žalba bila očekivana...
Foto: Grad Zagreb, Slavko Midzor/PIXSELL, Canva
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"Pravna ocjena Ministarstva je da postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od bitnih uvjeta natječaja", poručuje u objavi ministar Šušnjar...

Rješenje milanskog studija VG13 Architects za Maksimir i dalje je 'goruća' tema u Hrvatskoj. Pobjednički izbor žirija izazvao je silne kritike struke, navijača, ali i mnogih sportaša. Pobjedničko rješenje ne predviđa zatvorenu arenu, već između tribina ostavlja velike otvore prema okolnom prostoru. O cijeloj situaciji sad se oglasio i ministar gospodarstva Ante Šušnjar...

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Foto: Facebook

- Reakcije javnosti, navijača i svih koji su se posljednjih dana uključili u raspravu o novom Maksimiru potaknule su nas da detaljnije pogledamo ne samo pobjednički projekt, nego i cijeli postupak njegova odabira. I, moram priznati, imali smo što vidjeti. Ministarstvo gospodarstva je danas iskoristilo svoju zakonsku ovlast i podnio službenu žalbu DKOM-u na odluku o rezultatima natječaja za novi Maksimir i SRC Svetice. Ne želimo ulaziti u raspravu o tome je li nekome stadion lijep ili ružan. O arhitekturi treba govoriti arhitektonska struka i u tome je potpuno u pravu - poručio je Šušnjar u objavi na društvenim mrežama.

Dalje je nastavio:

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- Ja ću pak nastupiti kao pravnik i ministar nadležan za politiku javne nabave. I pravo je struka. Zato o ovom postupku DKOM-u moramo postaviti nekoliko vrlo jednostavnih pitanja. Naša analiza pokazala je ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Pravna ocjena Ministarstva je da postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od bitnih uvjeta natječaja, kao i od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Ako smo od drugih tražili da se drže pravila, onda ista pravila moraju vrijediti i za pobjednika - navodi Šušnjar.

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Dalje piše kako žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja...

- Ne prejudiciram odluku DKOM-a. Upravo zato postoji neovisno tijelo koje će o našim argumentima odlučiti. Ali kada se radi o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi. U žalbi tražimo poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Ako se ravnopravnost svih natjecatelja više ne može uspostaviti, tražimo poništenje natječaja. Do odluke o žalbi tražimo i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta. Novi Maksimir čekamo desetljećima. Nekoliko tjedana pravne provjere neće ga ugroziti. Puno bi ga više ugrozilo da projekt vrijedan više od 200 milijuna eura započnemo bez odgovora na pitanje jesu li svi igrali po istim pravilima. Struka mora imati zadnju riječ. Arhitektonska kada govorimo o arhitekturi, a pravna kada govorimo o zakonitosti postupka - napisao je Šušnjar, koji je objavu završio poslovicom na latinskom "Što je u početku nevaljano, ne može se tijekom vremena ojačati"...

Žalbu koju je podnijelo ministarstvo gospodarstva kratko je prokomentirao i hrvatski premijer Andrej Plenković...

- To je očekivano - kazaoa je Plenković nakon zajedničke sjednice Predsjedništvai Nacionalnog odbora HDZ-a, javlja N1.

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