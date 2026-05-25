Šušnjar 'poklopio' Brnabić: 'Svi vide gdje su bolje plaće i prilike. Red je da joj se zahvalimo...'

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar reagirao je na izjave predsjednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić, poručivši kako Hrvatska 'ne treba reklame', jer ljudi sami vrlo jasno vide gdje su bolje plaće, niža nezaposlenost i bolje životne prilike.

- Kad već gospođa Brnabić šalje ljude u Hrvatsku, red je da joj zahvalimo na preporuci. Svaka reklama je dobrodošla, ali ljudi očito i bez njezinih savjeta vrlo dobro vide gdje su veće plaće, niža nezaposlenost i bolje prilike za život - poručio je Šušnjar. Istaknuo je i kako Hrvatska ostaje otvorena za radnike i posjetitelje iz Srbije, posebno za mlade koji žele raditi i poštivati zakone, ali i za turiste koji dolaze na ljetovanje.

- Ljudi iz Srbije, posebno mladi koji žele raditi, poštivati zakone i ljetovati u Hrvatskoj, ovdje su dobrodošli - poručio je ministar.

Podsjetio je i na podatke o dolascima i radu stranih državljana, navodeći kako je prošle godine oko 25 tisuća državljana Srbije dobilo dozvolu za rad u Hrvatskoj, dok je oko 320 tisuća došlo na odmor.

Podsjetimo, Ana Brnabić je komentirala odnose dviju zemalja, tvrdeći da 'blokaderi' u Srbiji najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba te da je, kako je rekla, hrvatski strateški interes slabljenje vlasti predsjednika Aleksandra Vučića.

U izjavi za televiziju Pink navela je kako pojedini politički akteri u Hrvatskoj, prema njezinim riječima, žele da Srbija ne bude regionalni lider te je ustvrdila da je Hrvatska zainteresirana za političke procese u Srbiji.

Brnabić je također poručila studentima: 'Ne sviđa vam se Srbija? Idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata.'

Šušnjar je svoju poruku objavio na platformi X, gdje je komentirao odnos građana Srbije prema Hrvatskoj, ističući kako dio njih u njoj radi i ljetuje, dok se, kako je naveo, neki Hrvatske sjete tek u kontekstu pravila o glisiranju na Jadranu.

A upravo se uz temu glisiranja veže i raniji slučaj iz 2020. godine, kada je tadašnja srbijanska ministrica, a današnja predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, bila zatečena u nedozvoljenom glisiranju kod otoka Krka, što je tada i sama komentirala pred kamerama.

- Krenuli smo, uobičajena ova plaža, tu nema puno kupača, samo je za čamce... I onda kada smo krenuli prema mulu sam malo brže krenula - rekla je tada za Novu TV koja je pratila akciju policije protiv glisiranja preblizu obale i sve snimala.