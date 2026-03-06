U sljedećem krugu očekujem da će se žaliti na vremensku prognozu na naftnom terminalu na Krku, kaže Šušnjar
KRITIKE IZ MAĐARSKE PLUS+
Šušnjar protiv tenzija: 'Pa čemu panika? Janaf radi svoj posao'
Čitanje članka: 2 min
Teško je pratiti sve izgovore koji ovih dana dolaze od pojedinih mađarskih političara i menadžera energetskih kompanija o tome zašto ruska nafta 'mora' teći kroz Jadranski naftovod, objavio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar na platformi X na kritike koje posljednjih tjedana dolaze iz Mađarske vezano uz transport nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku