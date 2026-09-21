Ministar Šušnjar najavio veliku promjenu iz Vlade RH vezanu uz formiranje cijene goriva

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u ponedjeljak da se razrađuje model uvođenja dnevnog formiranja cijena naftnih derivata, a također je podsjetio da vlada ima i druge alate i mehanizme kojima može utjecati na te cijene.

Vlada je danas na telefonskoj sjednici odredila nove najviše maloprodajne cijene goriva za iduće sedmodnevno razdoblje, od cent do deset centi više nego proteklog tjedna za motorna goriva, odnosno tri do četiri centa za plin.

Ministar Šušnjar je, prilikom posjeta tvorničkom pogonu tvrtke FACC Solutions Croatia u Jakovlju, potvrdio da se među raspoloživim mehanizmima nalazi i primjena tzv. “plivajućeg” PDV-a, ukazavši da se zbog toga išlo u izmjene Zakona o PDV-u.

Model dnevnog formiranja cijena goriva razmatra se kako bi se implementirale dnevne promjene burzovnih cijena energenata, rekao je Šušnjar.

“S obzirom na sadašnje kretanje cijena, razrađujemo model da možda pređemo na dnevno formiranje, kako bi šokovi bili što manji", rekao je.

Šušnjar je konstatirao da Hrvatska unatoč povećanju cijena i dalje ima najviše priuštiv dizel u cijelom okruženju i to u trenutku povijesno najviših cijena dizela.

“Svjedočimo danas povijesno najvišoj cijeni dizela, od kada se prate burze, od kada se prodaje dizel, naveo je ministar.

Unatoč tome, dodao je, Hrvatska za sada ima najpriuštivije gorivo u svim zemljama u okružju.

S obzirom na osjetan rast cijena plavog dizela za 10 centi za litru, novinare je zanimalo koje opcije su ostale za pomoć poljoprivednicima i ribarima. No, ministar je objasnio da je riječ o bestrošarinskoj robi, do mjere da opskrbljivači gorivima s aktualnom premijom bilježe određene minuse.

Stoga se vodi računa o sigurnosti opskrbe, a uzevši u obzir potpore iz vladinog 11. paketa mjera pomoći građanima i gospodarstvu protiv povećanja cijena, Šušnjar smatra da je eurodizel i dalje priuštiviji nego što ukazuje njegova najviša maloprodajna cijena.

Ministar je iznio i podatak da je 2010. i 2011. godine cijena eurodizela je bila oko 1.35 eura, pa je dodao da bi bio sretan da su ostale cijene rasle razmjerno. Upozorio je da svako povećanje cijena goriva ne treba nužno pratiti povećanje cijena drugdje u gospodarstvu, kao što smanjena cijena goriva ne prate smanjenje drugih cijena.

Na novinarsku primjedbu da se približavamo psihološkoj granici od dva eura za litru goriva, odgovorio je da se nada da ćemo se početi udaljavati od nje.

Naglasio je i da nije dobro ni kad se previše intervenira, jer se tako može ugroziti sigurnost opskrbe.

"Vlada će sigurno voditi računa i o socijalnoj koheziji, standardu građana, isto tako i gospodarstva, ali vrlo je bitno voditi računa o sigurnosti opskrbe, da imamo uopće dostupne te derivate”, kazao je Šušnjar.

Podsjetio je da riječka rafinerija radi u punom pogonu i proizvodi dovoljno dizelskog goriva, da su državne zalihe nafte i naftnih derivata odgovarajuće i iznad europskog minimuma, te da opskrba teče redovno.

“Nema mjesta strahu, ali nažalost nismo mi ti koji imamo svoje izvore nafte, pa da možemo definirati cijene. One su definirane globalno, a mi ih kao vlada činimo priuštivijima što više je moguće, zato postoji još nekoliko alata i to ćemo činiti zajedno”, izjavio je Šušnjar.