POTREBITIH SVE VIŠE

Sustav dugotrajne skrbi pod pritiskom: Nedostaje radnika

Piše HINA,
Sustav dugotrajne skrbi pod pritiskom: Nedostaje radnika
Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Na konferenciji upozoreno na rastuću potražnju i manjak kadra u skrbi za starije. Razmatra se i veće uključivanje stranih radnika te širenje kapaciteta domova

Sektor dugotrajne skrbi u Hrvatskoj suočen je s rastućom potražnjom za uslugama, kroničnim nedostatkom radne snage, visokim administrativnim opterećenjem i financijskim pritiscima koji ugrožavaju održivost sustava, istaknuto je na početku konferencije "Dugotrajna skrb - ljudi u središtu sustava". Organizatori konferencije su Udruga zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) -i Primorsko-goranska županija, a  posvećena je, kako je rečeno, jednom od najvažnijih pitanja održivosti zdravstvenog i socijalnog sustava - djelatnicima koji dugotrajnu skrb čine mogućom. Stoga je cilj nastaviti konstruktivan dijalog između poslodavaca, institucija, struke i praktičara te približiti sektor široj javnosti kroz stvarna iskustva ljudi koji svakodnevno rade s korisnicima.

Dopredsjednik Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi pri HUP-u Pavo Ćorluka rekao je da je taj skup drugi takvog karaktera te se planira donijeti zaključke i smjernice i ponuditi ih Vladi i svim institucijama za dugotrajnu skrb starijih osoba. 

Naglasio je kako moramo biti svjesni da smo pomalo starija nacija, starimo, a da nismo dobro pripremili teren kako o tim ljudima brinuti u budućnosti, kako osigurati potreban i raspoloživ kadar.  

Pokušavamo doći do saznanja što se može učiniti, je li dovoljan naš postojeći potencijalni kadar ili stranci, koji u ovom dijelu definitivno ulaze na tržište rada, kazao je.

Rekao je da sada nema točnih podataka koliko stranih radnika radi u tom sektoru i dodao da postoje jezične i druge barijere kod stranih radnika te da su potrebni određeni koraci, selekcija i edukacija kako bi ih se  pripremilo za tržište rada.

Ćorluka je dodao da nije aktualno samo pitanje smještaja nego i zbrinjavanja starijih ljudi u njihovim domovima i ocijenio da će na tome biti naglasak u budućnosti.

Primorsko-goranski župan Ivica Lukanović  rekao je da je skrb za starije u Županiji dosta dobra i napredna, no, svakako kapacitetima nedostatna.  Podsjetio je da je postavljen cilj da u aktualnom mandatu u Županiji bude ostvareno oko 500 novih mjesta u domovima za starije, odnosno da se planira oko 750 novih mjesta u domovima, primjerice Voloskom, Cresu, Vrbovskom, Gerovu i  Kostreni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

