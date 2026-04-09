Šuta: Nalaz statičara iz 2023. godine pokazuje da nije sigurna krovna konstrukcija Poljuda

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je u četvrtak uoči tematske sjednice Gradskog vijeća o budućnosti stadiona Poljud kako će Grad poštivati sve što o stadionu kaže struka, te je upozorio na dokument statičara iz 2023. godine da krovna konstrukcija nema propisanu sigurnost.

"Naknadno sam saznao za postojanje dokumenta stručnjaka statičara iz 2023. godine u kojem se navodi da krovna konstrukcija i potkrovlje nemaju propisanu sigurnost, te smo o tomu izvijestili Ministarstvo graditeljstva", kazao je splitski gradonačelnik na konferenciji za novinare. Dodao je da su zatražili da se angažiraju stručnjaci za statiku iz cijele Hrvatske i daju ocjenu stanja armirano-betonske i krovne konstrukcije na temelju svih dosad izrađenih analiza.

"Postoji dokument koji navodi da stadion nije siguran, nisam ni statičar ni građevinar niti mogu donijeti takvu odluku", kazao je Šuta napomenuvši da će svaku odluku donijeti isključivo na temelju mišljenja stručnjaka.

Hajduk treba imati moderan stadion, ovdje nije mjesto politiziranju i političkim obračunima, rekao je Šuta.

Osvrnuo se na nedavne izjave oporbe te ocijenio kako zavaravaju javnost te skrivaju pravu istinu iz svog mandata na čelu grada. "Oporba je imala priliku četiri godine, skrivali su dokumente oko Poljuda, nisu napravili apsolutno ništa, skrivaju pravu istinu iz svog mandata, a mi idemo što prije ovo završiti", rekao je.

Kazao je i kako je moguće da će Grad Split, budući da javna nabava za Poljud nije provedena na vrijeme, morati vratiti 600.000 eura u državni proračun.

Gradonačelnik se prije sjednice Gradskog vijeća obratio i priopćenjem u kojem je na optužbe vijećnika Centra odgovorio da je "bezočna je laž da je itko iz Grada lagao o sigurnosti Poljuda". Ističe kako već neko vrijeme javno komunicira da mu nije svejedno potpisivati dokumente koji se odnose na sigurnost Poljuda, s obzorom na dokument iz 2023. u kojem četiri inženjera navode da krovna konstrukcija i pokrov Poljuda u zatečenom stanju nemaju propisanu sigurnost.

Naveo je da su svu dosad izrađenu dokumentaciju učinili javno dostupnom. "Naručili smo i javno predstavili studiju izvodljivosti koja je pokazala optimalno rješenje, potpuno svjesni da ona sagledava samo dio ukupne problematike, prije svega ekonomske, prostorne i provedbene aspekte. Jednako je važno do kraja utvrditi stvarno stanje armirano-betonske i krovne konstrukcije, jer se samo na temelju cjelovite stručne procjene može donijeti odgovorna odluka o budućnosti Poljuda", napisao je Šuta u priopćenju.

(Hina)