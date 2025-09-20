Šuta: Puljak je ostavio 4 milijuna eura duga, a Debeljaku treba oduzeti koncesiju

Express je razgovarao s HDZ-ovim gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom o prvim potezima nakon preuzimanja dužnosti, stanju gradske blagajne i planovima za prometne i stambene projekte koji bi trebali obilježiti njegov mandat. Šuta govori o ambicijama da mladima osigura dostupnije stanovanje, objašnjava razloge oduzimanja koncesije Brodosplitu, osvrće se na medijske napise o poslovima svoje braće te otkriva stavove o HDZ-u i ulozi Splita u hrvatskoj politici. Posebno ističe potrebu za pomlađivanjem i otvaranjem stranke na lokalnoj razini, naglašavajući da su unutarstranački izbori prilika za svježu energiju i novu generaciju lidera koja će nositi HDZ u Dalmaciji u idućem razdoblju. Dokaz je, naime, kako kaže, on sam jer je dobio priliku i iskoristio ju je na najbolji mogući način. HDZ je, ističe, iz lokalnih izbora izašao kao pobjednik, a Šuta je sasvim sigurno bio najveće iznenađenje i najslađa pobjeda HDZ-a na tim izborima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+