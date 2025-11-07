Šuta Torcidi dao dopuštenje za subotnji prosvjed na Rivi!

Donesen je zaključak o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine Klubu navijača 'Torcida Split'. Potpisao ga je gradonačelnik Tomislav Šuta. Drugim riječima, Torcida je dobila dozvolu za održavanje prosvjeda na splitskoj Rivi, zakazanog za subotu u 11 sati, izvijestio je Dalmatinski portal.

Torcida poručuje da ovim prosvjedom, kojeg podržava i dio braniteljskih udruga, želi pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer folklora u sklopu Dana srpske kulture. Policija je nakon izgreda koji se zbio u ponedjeljak predvečer, u srijedu prvo privela troje ljudi u dobi od 54, 59 i 30 godina, a potom u četvrtak još njih šestero u dobi od 28, 59, 39, 43, 48 i 23 godina.

- Hrvatske branitelje zatvarate i određujete im istražne zatvore, dok oni od kojih su nas branili imaju dozvolu da u mjesecu studenom, mjesecu kada s tugom i ponosom oplakujemo svoje žrtve, šire svoju propagandu i politiku. Nismo i nećemo šutjeti na takvu nepravdu! - poručili su iz Torcide u pozivu na prosvjed.

U novoj objavi Torcida je poručili da se oni bore za normalno sudstvo i zdravu Hrvatsku...

Podsjetimo i kako su se u petak u Splitu pojavili sramotni ustaški grafiti. Išarana je školska dvorana, oskvrnut spomenik splitskim partizanima...