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SUPRUGA BIVŠEG MINISTRA HDZ-A

Sutkinja koja je zabranila štrajk ZET-a: 'To je bilo maliciozno. Ja svoj posao radim nepristrano'

Piše 24sata, HINA,
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Sutkinja koja je zabranila štrajk ZET-a: 'To je bilo maliciozno. Ja svoj posao radim nepristrano'
Zagreb: Ministar Dražen Bošnjaković sa suprugom Lidijom prošetao Cvjetnim trgom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Sutkinja Lidija Bošnjaković izjavila je da je izvještavanje o njenom radu prešlo granicu, a njezina nepravomoćna presuda proglasila je štrajk u ZET-u nezakonitim, uz mogućnost žalbe.

U dijelu medija stvarala se percepcija moje pristranosti i objektivnosti, pa i nestručnosti. Stranke su imale pravo tražiti moje izuzeće, ali nisu. Takvo izvještavanje predstavlja nedopušten pritisak na sud, poručila je nakon čitanja presude o štrajku u Zagrebu sutkinja Lidija Bošnjaković. Inače, riječ je o supruzi bivšeg ministra pravosuđa, istaknutog HDZ-ovca Dražena Bošnjakovića.

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Sutkinja je donijela nepravomoćnu presudu u sportu ZET-a protiv Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb te Sindikata autobusnog - tramvajskog prometa Hrvatske. Proglasila je štrajk nezakonitim, a nezadovoljna strana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu. Rok je 15 dana, dok sud žalbi mora odlučiti u roku od pet dana.

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- Ja sam sutkinja s 40 godina staža i cijelo vrijeme nepristrano obavljam svoju dužnost. To se može dogoditi bilo kome od mojih kolega, pa u ime svih nas apeliram da se s ovom praksom prestane - istaknula je sutkinja na raznorazna pisanja u medijima o njoj.

Sutkinja smatra da se u dijelu izvještavanja prelazila granica legitimnog praćenja sudskog postupka. Posebno je kritizirala iznošenje pojedinosti povezanih s njezinim privatnim životom, što je opisala kao malicioznu praksu.

Podsjetimo, sud je utvrdio da je poduzimanje štrajka preuranjeno i nezakonito i zbog povrijeđenih propisa o načinu dogovaranja i donošenju odluka o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, ali i zbog izostanka pregovaranja u dobroj vjeri.

- To što je pravo na štrajk ustavno pravo, ne znači da je ono apsolutno pravo", obrazložila je sutkinja Jakovčević objašnjavajući da priroda prava na štrajk pretpostavlja uspostavljanje ravnoteže između interesa štrajkaša i zaštite drugih osoba koje mogu biti neposredno pogođene posljedicama štrajka.

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