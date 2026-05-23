Sutkinjama koje su radile na slučaju ubojice Aleksića prijete smrću! 'Sve prijavljeno policiji'

Ubojstvo maturanta Luke Milovca u Drnišu i dalje je glavna tema u Hrvatskoj. Maturanta je upucao već ranije osuđivani ubojica Kristijan Aleksić, Luka mu je samo dostavljao pizzu na kućnu adresu...

Javnost je ljuta jer je Aleksić, osim zbog ubojstva iz 1994. godine, bio osuđivan i zbog napada u zatvoru, 2023. godine su mu pronašli ilegalno oružje... Ali svejedno je slobodno šetao i sijao strah Drnišom i okolicem.

Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je zakonske promjene, kazao je i kako se razmišlja o uvođenju kazne doživotnog zatvora. Poslao je inspekcijski nadzor u šibenski sud.

- Utvrđeno je da su dvije sutkinje tog suda, po nama, neuredno obnašale dužnost. Dakle, kod jedne od njih taj je predmet stajao više od 6 mjeseci, a kod druge sutkinje godinu i šest mjeseci, znači bez da je poduzeta i jedna radnja na tom predmetu. Pred Državnim sudbenim vijećem pokrenut će se stegovni postupak i izreći stegovna mjera - kazao je Habijan nakon što su stigli rezultati. Kasnije je kazao kako sutkinje zaslužuju najstrože sankcije.

O cijelom mučnom slučaju za RTL je govorila Kolinda Kolar, dopredsjednica Hrvatske udruge sudaca.

Pitali su što je u sustavu pošlo krivo da se dogodila ova tragedija, što muči mnoge građane Hrvatske...

- Mislim da je teško pronaći jedan odgovor i jednog krivca. Možda bi nam svima bilo lakše kad bismo to mogli, ali nažalost mislim da ne možemo. Mi puno razgovaramo među sobom otkako se ovo dogodilo i nekako uvijek dolazimo do istog zaključka - da je problem sustavni, od naše međusobne komunikacije, od izmjene informacija, od preopterećenosti u radu sudaca. Tako da, možda bi ipak trebali svi zajedno sjesti i razgovarati kako konkretno učiniti da taj sustav bude i učinkovit, ali i siguran - kazala je Kolar, javlja Net.hr.

Pitali su je i kako komentira što je Habijan kazao da sutkinje zaslužuju najstrožu sankciju...

- Mi kao udruga smo u kontaktu s kolegicama i stvarno im dajemo podršku zato što znamo da se to moglo dogoditi bilo kome od nas. Pogotovo nama koji radimo obiteljsko ili kazneno, mi znamo koji je to teret odgovornosti i kako izgleda taj rad stvarno svakoga dana. One su počele primati prijetnje smrću i to vrlo ozbiljne prijetnje. One su prijavljene policiji i ja zaista ovim putem molim da to stane jer mislim da nije odgovor da netko još strada. Stegovni postupak, ministar ga je pokrenuo, on je na to ovlašten, on ima svako pravo smatrati da je to jedno od rješenja. Državno sudbeno vijeće je jedino tijelo koje o tome može odlučivati, a Udruga će biti uz kolegice da u tome ne budu same - kazala je Kolar.

Nakon inspekcije navedeno je da su neuredno obnašale dužnost, da je kod jedne od njih taj predmet stajao više od šest mjeseci, a kod druge sutkinje godinu i šest mjeseci. Koliko se često takve situacije događaju u sudskoj praksi, ima li toga još? Pitali su je s RTL-a...

- Ja inspekcijski nadzor ne mogu komentirati, niti sam vidjela dokument, niti mislim da sam pozvana da to komentiram. Odgovor na ovo pitanje bi vam najčešće bio - suci su preopterećeni. Ja bih iskoristila ovu priliku da kažem što to znači u stvarnosti kad mi kažemo da smo preopterećeni. Na primjer, u obiteljskim predmetima ja kao sutkinja sam dolazila svaki dan u sudnicu potpuno svjesna da ne mogu napraviti sve što je hitno. Na dnevnoj bazi se događaju situacije, na primjer, mi smo imali situacije izdvajanja djece iz obitelji jer su djeca životno ugrožena i trebate rješenje da roditelji ne mogu doći po njih. Što god da sam ja u tom trenutku radila, ostavljam sve i pišem to rješenje, ako treba i do deset navečer, da roditelji ne mogu doći po tu djecu. Znam li ja u tom trenutku da u bilo kojem drugom hitnom predmetu se može dogoditi nešto loše? Apsolutno i svaki dan i mi svi s tim živimo - kazala je Kolar.