Stiže nova promjena vremena: Četiri regije su u crvenom, čeka nas snijeg, niske temperature...

Četvrtak je, u usporedbi s ranijim danima bio svojevrsna anomalija. Temperature su se popele i preko 10 Celzijevih stupnjeva, ali već od petka, i za vikend, stiže novo zahlađenje.

- Umjereno do pretežno oblačno s povremenom oborinom, ponegdje i grmljavinom. U unutrašnjosti će u noći i ujutro uz pad temperature zraka kiša prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, u gorju i debljeg - naveli su iz DHMZ-a.

Snijeg se očekuje ponegdje i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a nošen vjetrom i uz obalu, moguće i na nekim otocima. Zapuhat će umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, u Gorskoj Hrvatskoj s olujnim udarima.

Foto: DHMZ

- Na Jadranu će umjeren do jak jugozapadnjak i jugo već ujutro na sjevernom dijelu okretati na olujnu buru, pod Velebitom i orkansku, a do kraja dana proširit će se duž cijele obale. Jutarnja temperatura zraka na kopnu od 3 do 7, na moru od 10 do 15 °C. Uz zahladnjenje u drugom dijelu dana od -4 do 2, na Jadranu od 3 na sjeveru do 12 °C na krajnjem jugu - poručili su stručnjaci iz DHMZ-a.

Za sutra su izdali posebna upozorenja na vjetar i snijeg pa je tako čak četiri regije u crvenom - Riječka regija, Velebitski kanal, Zapadna obala Istre i Kvarner.