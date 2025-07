Sutra opet pakleno, bit će i do 38°C, ali uz kišu i grmljavinu!

Iako će većina Hrvatske i sutra biti okupana suncem, nećemo svi proći suho. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da u drugom dijelu dana stiže naoblačenje sa zapada, a u nekim krajevima mogući su izraženiji pljuskovi i grmljavina.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Dan će započeti pretežno sunčano uz jutarnje temperature zraka od 15 do 20 °C, dok će uz obalu i na otocima biti znatno toplije, između 21 i 26 °C. Već prijepodne temperature će naglo rasti. Najviše dnevne temperatura dosezat će od 31 do 36 °C, dok će u Dalmaciji živa u termometru ići i do 38 °C, prognoziraju meteorolozi.

Foto: DHMZ

Kako dan bude odmicao, sa zapada stiže naoblačenje koje će lokalno donijeti malo kiše ili pljuskove praćene grmljavinom. Ponegdje ti pljuskovi mogu biti izraženiji, posebno na području Gorske Hrvatske i središnje unutrašnjosti, uključujući dijelove Zagrebačke regije, Karlovačke županije, Banovine i okolnih krajeva.

Na Jadranu u večernjim satima očekuje se bura, koja će do kraja dana jačati i donijeti malo olakšanja.

Unatoč najavljenim pljuskovima, toplinski val i dalje ozbiljno prijeti, osobito u priobalju i unutrašnjosti Dalmacije. Stručnjaci i dalje savjetuju oprez.

Foto: DHMZ