Obavijesti

News

PALAČA PRAVDE

Sutra se zatvara najveći sud u Hrvatskoj: Ovo su privremene lokacije rada tijekom sanacije

Piše Ivan Jukić,
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Općinski građanski sud u Zagrebu objavio je detaljnu uputu za građane o radu u izmijenjenim okolnostima...

Zagrebačka Palača pravde, najveći sudski kompleks u Hrvatskoj, od 24. studenoga 2025. bit će zatvorena zbog hitne sanacije, potvrđeno je nakon sastanka u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije održanog. Razlog zatvaranja je ozbiljno oštećenje stropnih gipsanih ploča koje prijete urušavanjem, što boravak u zgradi čini nesigurnim za zaposlenike i stranke. Radovi će započeti 24. studenoga i trajati dva tjedna. O načinu rada tijekom obnove javnost će biti naknadno obaviještena, navodi se u priopćenju.

Problemi sa stropnim pločama pojavili su se nakon obnove vanjske fasade 2022. godine. Vibracije uzrokovane radovima tada su destabilizirale konstrukciju ploča koje su se počele lomiti i otpadati, doznaje Dnevnik.hr. Upravo zbog toga boravak u zgradi više nije siguran, a hitna sanacija postala je nužna.

Privremene lokacije za građane i zaposlenike

Općinski građanski sud u Zagrebu objavio je detaljnu uputu za građane o radu u izmijenjenim okolnostima. Od ponedjeljka, 24. studenoga 2025., zgrada suda u Ulici grada Vukovara 84 bit će zatvorena, a sud će djelovati na više privremenih lokacija:

- Obiteljski odjel seli na adresu Pantovčak 258, gdje će se održavati sva obiteljska ročišta zakazana tijekom trajanja radova.

- Prijemna i otpremna pisarnica privremeno se premještaju u zgradu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije na adresi Ulica grada Vukovara 49.

- Sudska uprava Općinskog građanskog suda, kao i sudska uprava Općinskog radnog suda u Zagrebu, bit će smještene u prostorijama Županijskog suda u Zagrebu.

Ostale tehničke službe također će biti razmještene na privremene lokacije kako bi se osigurao kontinuitet rada.

Stranke će o odgodama i novim lokacijama ročišta biti obaviještene putem službenih sudskih poziva i odluka.

Brojevi telefona za kontakt sa sudom bit će objavljeni na mrežnoj stranici suda od 24. studenoga. Adrese elektroničke pošte i broj mobitela glasnogovornika ostaju nepromijenjeni.

Sud je zamolio građane za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova te najavio da će o završetku sanacije i povratku u zgradu pravodobno obavijestiti javnost. Po dovršetku radova, sav će se sudski rad vratiti na adresu Ulice grada Vukovara 84.

