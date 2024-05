Sutra stiže pogoršanje vremena

Djelomice sunčano i većinom suho, uz obalu ponegdje i sunčanije. U unutrašnjosti razmjerno vjetrovito uz umjeren, lokalno i jak jugozapadnjak, u gorju na udare i olujan. Na Jadranu većinom umjereno jugo, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 °C, piše Državni hidrometeorološki zavod o prognozi za ponedjeljak. Više o prognozi možete pratiti i OVDJE. Zasad je žuti alarm samo za gospićku regiju i to zbog jačih udara vjetra, posebno na višim predjelima.

Sve ostale regije su u zelenom.

Foto: DHMZ

Prognoza: Sutra stiže pogoršanje

- Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice će biti kiše, ponegdje i pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti će puhati umjeren jugozapadnjak, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 12 i 17, a najviša dnevan uglavnom od 20 do 25 °C - piše DHMZ za utorak.

Foto: DHMZ

Žuti alarm je zbog grmljavinskog nevremena označen za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju dok je za splitsku i dubrovačku alarm označen zbog vjetra.