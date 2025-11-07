Obavijesti

Komentari 2
UKLONJENA S YOUTUBEA SABORA

Suverenist Peternel tvrdi: Tražit ćemo vraćanje snimke našeg okruglog stola o Jasenovcu

Piše HINA,
Zagreb: Igor Peternel o izjavi premijera Plenkovića | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Odluku o uklanjanju snimke sa službenog YouTube kanala Hrvatskog sabora donio je u srijedu tajnik Sabora Davor Orlović zbog „neprihvatljivog sadržaja”

Predsjednik Kluba zastupnika DOMiNO i Hrvatskih suverenista Igor Peternel u petak je skandalom ocijenio uklanjanje snimke njihova okruglog stola o Jasenovcu sa saborskih mrežnih stranica te najavio da će, u skladu sa zakonom i Poslovnikom, tražiti njezino vraćanje. „Povlačenje snimke i svih tragova s mrežnih stranica Hrvatskog sabora o našem prošlotjednom okruglom stolu o Jasenovcu me zaprepastilo. Tek će se vidjeti tko je za to odgovoran jer ćemo povući sve one poteze koje nam daju Poslovnik i zakon kako bi se utvrdilo što se dogodilo. Ako se u Saboru održao jedan okrugli stol prema svim pravilima, ako je najavljen i gosti su dobili propusnice, onda prema Zakonu o pravu na pristup informacijama smatramo da građani imaju pravo znati i nakon godinu ili dvije da je taj okrugli stol održan”, kazao je Peternel na konferenciji za novinare u Saboru.

Neću, rekao je, ulaziti u to smiju li oni ili ne povući snimku koju je pregledalo 30 tisuća građana, a samo su nam napravili reklamu i ta će se snimka još više gledati jer, kada je nešto zabranjeno, onda je ljudima i puno zanimljivije. Međutim, skidanje obavijesti o okruglom stolu je direktno kršenje zakona, ustvrdio je.

Sabor je predstavničko tijelo svih građana i nije vlasništvo ni HDZ-a ni većine ni Gordana Jandrokovića i građani prema zakonima imaju pravo znati što se u parlamentu događa. Uostalom, na tom okruglom stolu je bila i zastupnica HDZ-a Danijela Blažanović koja je pozdravila skup nakon istupa govornika i zahvalila na organizaciji pa me zanima znači li to da vodstvo Sabora cenzurira i zastupnicu HDZ-a, zapitao je.

Odluku o uklanjanju snimke sa službenog YouTube kanala Hrvatskog sabora donio je u srijedu tajnik Sabora Davor Orlović zbog „neprihvatljivog sadržaja”.

Okrugli stol održan je 28. listopada u prostorijama Hrvatskog sabora, na kojem su sudionici negirali broj žrtava prema popisu Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac kao i razmjere zločina počinjenih u tom ustaškom koncentracijskom logoru.

