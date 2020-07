Prednji dio auta je bio zgnje\u010den, a prvi koji su prisko\u010dili u pomo\u0107 unesre\u0107enima, nadaju\u0107i se da je netko od njih \u017eiv, svjedo\u010de kako uop\u0107e nisu mogli otvoriti ni jedna vrata na automobilu. Nitko unutra nije pokazivao znakove \u017eivota.

<p>Nemoguće je zamisliti da Lein osmijeh, vedrina i sjaj njezinih očiju i njezina lica, da Lea, ta draga, topla, uvijek nasmijana djevojka, neće ući u 4b razred, da neće maturirati..., stoji na početku oproštajne poruke djelatnika i učenika Srednje strukovne škole Vinkovci.</p><p>“Da neće svojim osmijehom obasjati svoj razred, prijatelje, roditelje, profesore. Da neće upozoriti na sve ono što nije dobro oko nas. Sve to je bila Lea. Predivna, mila, draga učenica i prekrasan čovjek. Cijeli je svijet oko sebe činila boljim samo zato što je postojala. I nas koji smo s njom živjeli i radili učinila je boljima. Draga Lea, i dalje će tvoj osmijeh sijati u tvom razredu, na maturi, u školi, među nama. Nikad te nećemo zaboraviti...”</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIIJESTI</strong></p><p><strong>Lea Pajtak (18)</strong> iz Mikanovaca, <strong>Ivan Majhen (19) </strong>iz Mrzovića, te <strong>Ante Gazić (20)</strong> i <strong>Marijan Petrić (18)</strong>, obojica iz Vrbice, poginuli su u Starim Mikanovcima u četvrtak u 1 sat. Auto je vozio Ivan. U zavoju je zgubio nadzor nad vozilom. Zabili su se u obiteljsku kuću. Sva tri susjedna sela, iz kojih dolaze ovih četvero mladih, zavijena su u crno.</p><p>Načelnici općina Semeljci i Mikanovci proglasili su 1. kolovoz Danom žalosti.</p><p>- Iznimno nam je teško svima u okolici. Marijan i Ante su naši igrači u klubu nekoliko godina. Marijan je doista bio dečko za primjer. Završio je vojnu obuku, trebao je početi raditi u vojsci u Gašincima i tome se doista radovao. Igrao je nogomet godinama kod nas. Ante je bio konobar po struci i dok se nije zaposlio u kafiću u Vrbici, znao je otići raditi sezonu na more - govori njihov prijatelj Tomislav Plazanić.</p><p>Antu, kaže, nema tko nije volio. Uvijek je bio nasmijan i vedar.</p><h2>Dobri nogometaši, divna djeca, čekali su ih fakulteti</h2><p>- I Ivan Majhen je igrao nogomet, ali za NK Naprijed iz Mrzovića, nekad i za Mikanovce. Bio je stvarno dobar nogometaš, nerijetko najbolji na našim lokalnim turnirima. Nedavno je maturirao i upisao fakultet - ispričao je vidno potreseni Tomislav Plazanić iz NK Radnik iz Vrbice.</p><p>Te večeri Ante je radio u kafiću u Vrbici, gdje je bio zaposlen.</p><p>- Bio sam tad u kafiću. Ante se uvijek zezao s gostima, bio je stvarno dobar dečko, uvijek nasmijan. Vidio sam da je k njemu kasnije došao i Marijan. Zezali su se. Nisam vidio da su nešto pili. Otišao sam kući, a tek ujutro sam čuo da su svi nastradali - rekao je jedan od mještana.</p><p>Ante je radio do 23 sata i ostao je nakon zatvaranja riješiti račune i malo počistiti. S njime je bio i Marijan, koji ga je čekao da završi. Pola sata iza ponoći došli su Ivan Majhen i Lea po njih autom. Pokupili su ih na parkingu ispred lokala.</p><p>- To je zadnje što sam ih vidio. Nisam ni slutio što se dogodilo samo pola sata kasnije. Ujutro oko 4.30 sati javljeno mi je da su svi izginuli. Djeca sjajne budućnosti. Ante, dobar radnik, srdačan, uvijek je nalazio pozitivnu stranu u svemu - kaže vlasnik lokala u kojemu je radio Ante Gazić.</p><h2>Još se ne zna kojom brzinom je vozio</h2><p>Navodno je četvorka pošla u Mikanovce odvesti Leu kući i otići u pekaru. Policija nije objavila kojom je brzinom vozio Majhen u trenutku nesreće, ali prometni vještak kaže kako se sigurno radilo o brzini većoj od 150 na sat. Ulaskom u zavoj na početku Mikanovaca, Majhen je izgubio kontrolu nad vozilom, sletio s ceste, preletio kanal, jednim dijelom vozio kroz polje, probio zelenu ogradu i potom se zabio u obiteljsku kuću.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Teška prometna kod Vinkovaca</strong></p><p>Prednji dio auta je bio zgnječen, a prvi koji su priskočili u pomoć unesrećenima, nadajući se da je netko od njih živ, svjedoče kako uopće nisu mogli otvoriti ni jedna vrata na automobilu. Nitko unutra nije pokazivao znakove života.</p><p>- Kći se nagnula malo preko balkona na bočnu stranu kuće i vidjela automobil, ali zbog prašine nije se dobro vidjelo. Izišao sam i vidio automobil, ali od prašine nisam vidio ima li koga u vozilu, a i nikakvi glasovi se nisu čuli. Nazvali smo policiju, koja je došla za 10, 15 minuta i s policajcem sam pokušao otvoriti vrata, ali nismo uspjeli. Ubrzo je došla i Hitna, čiji su djelatnici osvijetlili unutrašnjost, pipali su ove na prednjim sjedalima i odmah rekli kako su mrtvi. Policajac i bolničar su uspjeli nekako otvoriti stražnja vrata te su liječnici utvrdili da su i oni mrtvi, rekao je za Glas Slavonije Mirko Božičević, stanovnik Mikanovaca, dodajući da je automobilu bio smrskan prednji dio, koji je od udarca bio potisnut sve do stražnjih sjedala..</p><p>Policija je jučer u priopćenju apelirala na sve da pojačano paze u prometu. Kako se navodi u službenom priopćenju MUP-a, u prometnim nesrećama tijekom u prvih šest mjeseci ove godine poginulo je 113 ljudi, što je 14 manje nego u istom razdoblju 2019. godine. Glavni uzroci tragedija bili su brzina, alkohol i nevezivanje pojasa.</p>