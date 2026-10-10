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ISTRAŽIVANJE U TIJEKU

SVAĐA KOD DRNIŠA Muškarac (75) drvenim predmetom izudarao 72-godišnjaka

Piše 24sata,
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SVAĐA KOD DRNIŠA Muškarac (75) drvenim predmetom izudarao 72-godišnjaka
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
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Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira protiv 72-godišnjaka bit će podnesen optužni prijedlog...

​Policijski službenici Policijske postaje Drniš proveli su, kako javljaju, kriminalističko istraživanje nad 75-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 72-godišnjaka.

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Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je u četvrtak 8. listopada u mjestu Otavice, zbog narušenih međuljudskih odnosa, došlo do verbalnog sukoba između 75-godišnjaka i 72-godišnjaka, a potom i do fizičkog sukoba na način da je osumnjičeni 75-godišnjak drvenim predmetom oštećenom zadao više udaraca po tijelu i pritom mu nanio lakše tjelesne ozljede, te je zadržan na bolničkom liječenju.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 75-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira protiv 72-godišnjaka bit će podnesen optužni prijedlog.

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