Svađa s Trumpom: Kanađani su podigli ogromni znak 'Jezero Ontario, Google promijenio ime

Verbalni duel između američkog predsjednika Donalda Trumpa i Kanade nastavio se i ove subote zbog administrativnog preimenovanja jezera Ontario od strane američke vlade. Dok je Kanada uzvratila postavljanjem divovskog natpisa "Jezero Ontario. Sada i zauvijek", američki je predsjednik na društvenim mrežama objavio video u kojem ruši takav znak i postavlja novi, s natpisom "Jezero Amerika", plešući uz hit "YMCA".

Izvršna uredba kao dio trgovinskog rata

Retorika oko imena jezera Ontario javno je lice eskalirajućeg trgovinskog spora između SAD-a i njegovog sjevernog susjeda. Spor uključuje američku carinu od 50 posto na kanadski čelik i uzvratne carine koje je uvela Ottawa. Usred zastoja u pregovorima za rješavanje spora, Trump je u četvrtak, 27. kolovoza 2026., izdao izvršnu uredbu kojom je naložio svim američkim agencijama da jezero od sada nazivaju Jezero Amerika. Bijela kuća je taj potez opravdala tvrdnjom da se većina volumena jezera i njegovi najdublji dijelovi nalaze unutar američkog teritorija. Ovaj potez oživio je sjećanja na raniji spor tijekom njegovog drugog predsjedničkog mandata s Meksikom, kada je Trump naložio američkim agencijama da Meksički zaljev nazivaju Američkim zaljevom.

​- Mijenjamo ime jezera Ontario, s trenutnim učinkom, u Jezero Amerika - rekao je Trump novinarima neposredno prije potpisivanja izvršne uredbe.

Oštra reakcija iz Kanade

Trumpov potez izazvao je mješavinu podsmijeha i oštrog protivljenja kanadskih čelnika. Kanadski premijer Mark Carney odlučno je odbacio preimenovanje, objasnivši da ime Ontario potječe od autohtone riječi naroda Wendat koja znači "lijepo jezero, veliko jezero" i datira više od četiristo godina.

"Dugo nakon što predsjednik Trump ode"

Kao odgovor, premijer Ontarija Doug Ford postavio je u blizini Grimsbyja golemi pano visok dvije etaže s porukom "Jezero Ontario. Sada i zauvijek". Ford je rekao da Trump pokušava preimenovati jezero jer se Ontario i Kanada "bore za sebe" te je poručio da će ime nadživjeti predsjednika.

​- Dugo nakon što predsjednik Trump ode, i dalje će se zvati Jezero Ontario - poručio je Ford u videu objavljenom na društvenim mrežama.

U ranijem intervjuu za Associated Press, Ford je izjavio kako bi pokojni Ronald Reagan "povraćao" zbog Trumpove carinske politike.

Pokušaj brisanja povijesti autohtonih naroda

Veliki poglavica naroda Wendat, Pierre Picard, nazvao je Trumpov potez pokušajem brisanja povijesti autohtonih naroda. Slično je reagirao i narod Seneca, koji je zatražio povlačenje uredbe, navodeći da ona pokazuje "očito nepoštovanje" prema autohtonim stanovnicima.

​- Želim mu poručiti da je za nas, kao narod, neprihvatljivo imati predsjednika koji može iskorijeniti našu povijest, našu kulturu i naš identitet - izjavio je Picard.

Trumpov odgovor i uloga tehnoloških divova

Američki predsjednik u subotu je dodatno zaoštrio situaciju pribjegavši slikama generiranim umjetnom inteligencijom, za koje je i ranije pokazivao sklonost. Objavio je video vojske kanadskih gusaka s plavom kosom nalik njegovoj kako pucaju iz pušaka u obrani Jezera Amerika. Objavio je i drugi video na kojem ruši znak s natpisom "Jezero Ontario" i zamjenjuje ga znakom "Jezero Amerika", dok pleše na svoj prepoznatljiv način uz pjesmu "YMCA" grupe Village People, koju godinama koristi na svojim javnim nastupima.

Trumpova uredba imala je barem jedan istaknut učinak. Google Karte promijenile su naziv jezera Ontario u Jezero Amerika za korisnike u SAD-u kako bi odrazile predsjednikovu naredbu. U izjavi kojom su objasnili svoju odluku, iz Googlea su naveli da je njihova praksa "odražavati promjene imena u službenim vladinim izvorima". Naredba utječe na američki federalni Informacijski sustav geografskih imena (GNIS), "koji postavlja standard za službene karte SAD-a", objasnila je tehnološka tvrtka. Promjena imena "nema nikakvog utjecaja na kanadske konvencije imenovanja ili na to kako ostatak svijeta naziva jezero". Iz tvrtke su dodali da će "oni u Kanadi i dalje vidjeti 'Jezero Ontario' na Google Kartama", dok će oni izvan SAD-a i Kanade vidjeti oba imena. Međutim, druge kartografske službe, poput MapQuesta, objavile su da neće usvojiti novo ime.

Premijer Manitobe, Wab Kinew, usporedio je Trumpovu provokaciju s ostarjelim rock bendom.

​- Znate ono kad je rock bend stvarno prošao svoj vrhunac pa ih vidite kako u nekom kasinu sviraju pjesmu staru 50 godina? Mislim da smo sada u tom dijelu predsjedništva Donalda Trumpa. Mislio je da ima pravi hit, pravu zlatnu staru stvar, s Meksičkim zaljevom. Pokušava to vratiti i svirati hitove za svoju bazu. Ali mislim da svi ovdje misle da je to pomalo tužno i da to nije njegov najbolji rad - rekao je Kinew.

Jezero Ontario jedno je od pet Velikih jezera Sjeverne Amerike, uz Superior, Michigan, Huron i Erie. S površinom od 18.960 četvornih kilometara, najmanje je od njih po površini. Ovaj verbalni duel Donalda Trumpa i Kanade samo je posljednji u nizu napetosti koje su obilježile odnose dviju zemalja posljednjih godina.

*uz korištenje Ai-ja