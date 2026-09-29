SVAĐA ZBOG ŠTRAJKA HDZ proziva Tomaševića, oporba Plenkovića i Vladu

Saborski Klub HDZ-a prozvao je u utorak gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića zbog štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, poručivši mu da je prošlo pet godina otkako je preuzeo vlast u Zagrebu, te ako više ne može krivca tražiti u bivšoj vlasti, HDZ-u, Vladi.

"Nakon pet godina odgovornost je isključivo vaša. Ne stoji grad zbog radnika koji traže veću plaću, stoji zbog pet godina ignoriranja brige o komunalnoj infrastrukturi i činjenici da Grad trebaju voditi odgovorni ljudi, a ne parole", poručila je u ime Kluba HDZ-a Marija Vrhovski.

"Štrajk je legitimno pravo radnika, ali će najveću posljedicu snositi građani", rekla je ta zastupnica u saborskom govoru na slobodnu temu, dodavši kako je bilo dovoljno vremena da suprostavljene strane usuglase zahtjeve. Kolektivni ugovor radnika ZET-a istekao je još 31. ožujka, a radnika Zagrebačkog holdinga 16. svibnja, podsjetila je.

Za nastalu situaciju "paralize grada" odgovornim vidi gradonačelnika Tomaševića. Prošlo je pet godina otkako je preuzeo vlast u Zagrebu, istaknula je Vrhovski, te poručila kako više ne može krivca tražiti u bivšoj vlasti, HDZ-u, Vladi.

Podsjetila je da je Tomašević prije nego je postao gradonačelnik podržavao štrajkove i prosvjede.

"Gradonačelniče, spominjete i solidarnost, a jeste li i vi solidarno povezli nekoga u svom službenom vozilu? Gdje je solidarnost s istim tim građanima kad ste im uveli najveću stopu poreza na dohodak, povisili stopu poreza na nekretnine, kad u proračunu višem od 3,3 milijarde eura i preko milijardu eura EU projekata ne možete naći zajednički jezik sa sindikatima", upitala je dodajući kako u isto vrijeme sredstva za udruge rastu.

Oporba poziva na raspisivanje novih izbora

Oporbeni SDP i Most s druge su strane ponavljali krimene HDZ-ove vlade, od "trovanja" otpadom, "porobljavanja institucija", "gaženja poduzetnika i obrtnika", pozvavši ponovno premijera Andreja Plenkovića da odstupi i raspiše nove parlamentarne izbore.

"SDP nudi javno zdravstvo koje funkcionira, moderno i funkcionalno obrazovanje, uspješnu stambenu politiku, oporezivanje onih koji su se obogatili dok su drugi radili. Građani više nemaju povjerenja u ovu zbrda-zdola sklepanu Vladu koja radi samo za svoje i podobne", kazao je Tonči Restović (SDP).

Takva Vlada više zapravo i nije Vlada i zato je vrijeme za nove izbore i da joj građani kažu doviđenja, dodao je.

"1700 šlepera otrova si dopustio da uđe u Hrvatsku i hrvatski te narod neće štititi na idućim izborima, gotov si i to znaju i tvoji unutar stranke. Podnijeli smo Ustavnom sudu preispitivanje odluke o sidrenim cijenama i dokazali da ide džonom na obrtnike i poduzetnike pa je reterirao ", kazao je Mostov Marin Miletić govoreći o premijeru.

Plenkovića i Vladu optužio je da pogoduju velikim korporacijama te štite elitu i moćnike. "Dosta je, odlazi i nikad se više ne vraćaj", poručio je.

Mesić (DP) o borbi protiv inflacije: Vlada poduzima beskorisne, štetne i populističke mjere

DP-ov Ivica Mesić zahvalio je svom stranačkom kolegi i ministru Anti Šušnjaru što je saslušao kritike i predložio povlačenje odluke o iskazivanju sidrenih cijena, koja je trebala stupiti na snagu 1. listopada, a protiv koje su se pobunili brojni poduzetnici i obrtnici.

Pri tome je kritizirao vladinu borbu protiv inflacije, navevši da poduzima "beskorisne, štetne i populističke mjere, poput zamrzavanja cijena, dizanja poreza obrtnicima i iznajmljivačima ili nepromišljenih i suludih sidrenih cijena" kao odgovor na "potpuno neosnovane napade ekstremno lijeve oporbe". Naglasio je da oporba govori o Plenkovićevoj inflaciji jer je "ekonomski nepismena".

"Apeliram, prestanite djelovati reaktivno na provokacije oporbe i budite proaktivni, informirajte javnost o stvarnim uzorcima problema", poručio je.

Marijana Puljak (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) složila se s Mesićem, no njegov istup istodobno ocijenila "neobičnim" s obzirom na to da je zastupnik vladajuće većine. Naglasila je kako je problem inflacije stvaran te ga se neće riješiti cjenicima. "Povjerenstvo za fiskalnu politiku upozorava da država previše troši i time dodatno potiče inflaciju", kazala je.

SDSS-ova Dragana Jeckov upozorila je da više od pola milijuna Hrvatica nema izabranog ginekologa, navodeći kako ih prema službenim podacima nedostaje čak 110 u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

"Zdravstvena zaštita žene u Hrvatskoj ovisi o tri faktora - njezinom poštanskom broju, stanju na njezinom tekućem računu i ima li novca za privatnu kliniku. Pa ukoliko živiš u manjoj sredini i nemaš novca za privatnika, ti si za sustav žena drugog reda, da ne kažem, drugotna", rekla je.

HSS-ov Darko Vuletić, kao strastveni navijač Dinama, izrazio je nadu u popravljanje "greške" u odabiru rješenja za gradnju novog stadiona.