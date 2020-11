Svađe i sukobi neće tako brzo stati. Pogotovo s Milanovićem...

Zoran Milanović kao premijer svađao se s Ivom Josipovićem, a sada kao predsjednik svađa se s Andrejom Plenkovićem. Ipak, dokle god traju svađe, dotle imamo dojam da u državi još postoji neka raspodjela moći.

<p>Ivo Josipović nastupio je kao veliki pomiritelj. Kao glas razuma u doba ludila.</p><p>"Predsjednik i premijer morali bi smoći snage prijeći preko osobnih animoziteta", izjavio je bivši predsjednik Republike za N1 televiziju, komentirajući permanentni sukob Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. </p><p>"Morat će doći dan kad premijer mora pristati na razgovor, kao i predsjednik, ili će se nastaviti ovakva situacija. Ja se nadam da će se naći zajednički jezik i da će se osobni animoziteti staviti pod tepih barem onoliko koliko treba da stvari funkcioniraju", dodao je Josipović, podsjetivši kako obojica snose odgovornost prema građanima i moraju pod svaku cijenu naći snage da razgovaraju.</p><p>Zvuči logično i apsolutno potrebno u ovom trenutku.</p><p>Kad ne bi dolazilo od osobe koja je dobar dio svog predsjedničkog mandata provela u sukobu, napetostima i svađi s tadašnjim premijerom Zoranom Milanovićem.</p><h2>Udarali kontre</h2><p>Nema stvari oko koje si oni, nekadašnji stranački kolege, nisu udarali kontru.</p><p>Lex Perković, Bosna i Hercegovina, ostavka Radimira Čačića, imenovanje šefa tajne službe, postavljanje ravnatelja HRT-a, pitanje državnog udara u Vukovaru, ćirilične ploče, ovlasti predsjednika države, ukidanje povlaštenih mirovina, referendum o braku, Milorad Pupovac, ekonomska politika Vlade, promjena izbornog zakona, ukidanje izravnog izbora šefa države...</p><p>Pa čak i oko toga tko će ugostiti predsjednika Azerbejdžana.</p><p>I ne zaboravimo, Josipović i Milanović dolazili su iz iste političke opcije. I nisu se bazično slagali niti oko jedne stvari, bilo na političkoj, bilo na osobnoj razini. Država je tada također bila talac njihova sukoba.</p><p>A kad je Josipović izgubio, optužujući Milanovića da ga je stajao poraza, nazvao je bivšeg premijera "grobarom SDP-a i ljevice".</p><h2>Svadljivi Zoki</h2><p>Sada Ivo Josipović apelira na suradnju, dijalog i razumijevanje predsjednika i premijera koji su politički suparnici i koji na sukobu sa svojim protivnikom baziraju svoj opstanak.</p><p>To zvuči utopistički kad dolazi od osobe koja je mandat provela u sukobu. I to upravo sa Zoranom Milanovićem.</p><p>Sada već nagomilano iskustvo govori nam da je Milanović spreman i voljan provoditi mandat u prepucavanjima i svađi s drugim, obično konkurentnim centrima moći. Nekad kao premijer s Josipovićem, sada kao predsjednik s Plenkovićem.</p><h2>Tko je kome prijetnja?</h2><p>Nekad mu je Josipović bio prijetnja i smetnja, u trenutku kad je kao premijer snosio veću odgovornost za vođenje države, uz koaliciju, stranku i Sabor na grbači. Sada mu je to Plenković kada on kao izravno birani predsjednik bez ikakva opterećenja nastoji obuzdati samovolju predsjednika Vlade.</p><p>Sve ovo ne znači da je Milanović nužno uvijek bio faktor nestabilnosti, još manje da je svaki puta bio u krivu kad je ulazio u sukobe. Ovo samo pokazuje koliko se od svađa Pantovčaka i Banskih dvora ne može pobjeći. A vjerojatno ni ne treba.</p><h2>Kontrola (ne)moći</h2><p>Jer takav obračun, bio principijelan ili osoban, ostavlja dojam da u Hrvatskoj još uvijek postoji međusobna kontrola moći. Makar na razini svađe ili konkurencije, u javnosti se otvaraju teme i razvija diskusija koje ne bi bilo da se pita bilo koga od aktera.</p><p>Jer i Josipović je htio dominirati, kao što je to sada hoće i Milanović, kao što to danas želi Plenković i svaki drugi premijer na čelu Vlade.</p><p>Zbog toga možda trpe država, društvo i građani, ali možda bi trpjeli još više da sukoba, nesuglasica i trzavica uopće nema. I da vlada jednoumlje.</p>