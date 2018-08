Svaka roda ima svoju svjetiljku s koje će na put od 10.000 km

Desetak roda okupilo se na cesti Osijek-Brijest u petak popodne. Svaka je sletjela na jednu svjetiljku.

Foto: čitatelj 24sata

Ovo je vrijeme kada se rode okupljaju i pripremaju za migraciju, i to je njihovo normalno ponašanje, rekla nam je Ivana Čavlović iz info centra sela roda Čigoč. Letjet će tri mjeseca i to čak 10.000 kilometara, koliko ima do krajnjeg juga Afrike. Mlade rode ondje ostaju do svoje treće godine, kad spolno sazrijevaju, a onda i oni migriraju.